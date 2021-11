Jenny Faller

per Mail teilen

ist die Tochter von Karl und Bea

Jenny muss sich von ihrem Traum, Richterin zu werden, verabschieden. Jahrelange Büffelei umsonst. Und das alles nur wegen einer verpatzten Klausur! Aber sie hatte bei der letzten Prüfung einfach nicht die Nerven, durchzuhalten. Die Nachricht vom schlechten Gesundheitszustand von Sebastians Vater, zu sehen, wie ihn das mitgenommen hat - es war zuviel für die sonst so toughe Jenny. Was jetzt kommt - sie weiß es noch nicht. Sie weiß nur, dass sie Sebastian in dieser schweren Zeit beistehen muss. Und dann wird man sehen ...