Süß-saurer Gemüsesalat mit gebackenem Camembert

Camembert mit Preiselbeeren mal anders!

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 45 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Portion: 930 kcal/ 3880 kJ, 48 g Kohlenhydrate, 33 g Eiweiß, 67 g Fett Koch/Köchin: Antonina Müller

Zutaten

80 g Zucker

100 ml Wasser

30 g frischer Ingwer

3 EL schwarzer Sesam

2 Karotten

1 Kohlrabi

1 Salatgurke

1 Bio-Limette

etwas Salz

12 Kirschtomaten

80 g Pflücksalat

2 Camembert (á 250 g)

4 EL Preiselbeeren

2 Eier

80 g Paniermehl

80 g Haselnüsse, gemahlen

3 EL Weizenmehl, Type 405

100 ml Pflanzenöl zum Anbraten

Zubereitung

1. Für den Gemüsesalat Zucker und Wasser in einen Topf geben, aufkochen und 2-3 Minuten köcheln lassen.

2. Ingwer schälen, fein hacken und in das Zuckerwasser geben. Topf vom Herd ziehen.

3. Sesam in einer Pfanne ohne Fett rösten und abkühlen lassen.

4. Karotten, Kohlrabi und Gurke waschen, trocken tupfen und schälen. Mit einem Sparschäler oder mit dem Gemüsehobel Karotten, Kohlrabi und Gurke in dünne Scheiben hobeln und in eine Schüssel geben.

5. Die Limette heiß abwaschen, abtrocknen, etwas Schale direkt auf die Gemüsescheiben reiben. Den Saft auspressen und ebenfalls zugeben.

6. Ingwerwasser, Sesam und den Essig zum Gemüse geben und alles vermischen, mit Salz abschmecken.

7. Kirschtomaten waschen und trockentupfen.

8. Den Pflücksalat gut waschen und abtropfen lassen.

9. In der Zwischenzeit Camembert waagerecht halbieren, mit den Preiselbeeren bestreichen, wieder zusammensetzen und etwas andrücken.

10. In einem tiefen Teller die Eier verquirlen, in einem weiteren tiefen Teller Paniermehl und Haselnüsse mischen. Auch das Mehl in einen weiteren tiefen Teller geben.

11. Camembert zunächst im Mehl wenden, überschüssiges Mehl abklopfen, durchs Ei ziehen und in der Paniermehl-Mischung wenden.

12. Pflanzenöl in einer Pfanne erhitzen, panierten Camembert im heißen Öl von beiden Seiten knusprig braten.

13. Pflücksalat und Tomaten unter den Gemüsesalat mischen. Salat und gebackenen Camembert servieren.

