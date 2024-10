Pilz-Semmelknödel aus dem Ofen, die garantiert nicht auseinanderfallen können, werden begleitet von sahnigem Wirsing. Unwiderstehlich gut.

Koch/Köchin: Martin Gehrlein

Zutaten

Für das Knödel-Soufflé:

3 Brötchen vom Vortag, alternativ Weißbrot, ca. 200 g

125 ml Milch

50 g Sahne

etwas Salz

etwas Pfeffer

etwas Muskatnuss

250 g Speisepilze, gemischt (z.B. Champignons, Kräuterseitlinge)

1 rote Zwiebel

1/2 Bund glatte Petersilie

2 EL Butterschmalz

etwas weiche Butter zum Ausfetten der Förmchen

etwas Semmelbrösel (ca. 1-2 EL) zum Ausstreuen der Förmchen

2 Eier

Für den Wirsing:

1 kleiner Wirsing (ca. 600 g)

2 EL Butterschmalz

etwas Salz

1 Prise Zucker

200 g Sahne

1 Zwiebel

60 g Speck, in Scheiben (nach Belieben)

Zubereitung

1. Für das Knödel-Soufflé Brötchen oder Weißbrot in grobe Stücke schneiden und in eine Schüssel geben.

2. Milch und Sahne in einem Topf aufkochen. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen.

3. Sahne-Milch über die Brötchen geben, z. B. mit einem umgedrehten Teller bedecken und ca. 30 Minuten ziehen lassen.

4. Inzwischen Pilze putzen und kleinschneiden.

5. Die rote Zwiebel abziehen und fein würfeln.

6. Petersilie abspülen, trocken schütteln, die Blätter abzupfen und fein schneiden.

7. Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen. Pilze darin ca. 3 Minuten braten, die Zwiebel zugeben und alles 2-3 Minuten braten. Die Petersilie untermischen, mit Salz und Pfeffer würzen. Lauwarm abkühlen lassen.

8. Soufflé-Förmchen (Durchmesser ca. 12 cm) mit weicher Butter ausfetten und mit Semmelbröseln bestreuen.

9. Die Eier trennen. Eiweiß steif schlagen.

10. Den Backofen auf 180 Grad (Umluft 160 Grad) vorheizen.

11. Eigelbe und die Pilzmasse unter die eingeweichte Brotmasse geben und alles gut vermischen. Sollte der Teig sehr trocken sein, noch etwas Milch dazugeben. Zuletzt den Eischnee unter die Knödelmasse heben.

12. Die Knödelmasse in die vorbereiteten Förmchen einfüllen, diese auf ein Backblech geben, etwas Wasser auf das Blech angießen, so dass die Förmchen knapp 1 cm im Wasser stehen. So das Blech in den Ofen schieben und die Knödel-Soufflés ca. 20 Minuten garen.

13. In der Zwischenzeit den Wirsing putzen, waschen und in feine Streifen schneiden.

14. In einem Topf Butterschmalz erhitzen und die Wirsingstreifen darin anbraten und zusammenfallen lassen. Mit Salz und einer Prise Zucker würzen. Die Sahne angießen und offen etwas einkochen lassen.

15. Die Zwiebel abziehen, halbieren und in dünne Scheiben schneiden.

16. In einer Pfanne die Speckscheiben krossbraten, herausnehmen und beiseitestellen.

17. Im Bratfett der Pfanne die Zwiebelscheiben goldbraun braten.

18. Die gegarten Soufflés aus dem Ofen nehmen, kurz stehen lassen.

19. Wirsing abschmecken, auf Teller geben. Soufflés aus den Förmchen stürzen, auf den Rahmwirsing setzen, gebratene Zwiebeln und Speckscheiben darauf anrichten und servieren.

