Osterhasen-Torte

Unsere Konditormeisterin Monja Rönneburg aus Lübeck zeigt, wie Sie Ihrer Familie zu Ostern mit einer Hasen-Torte einen ganz besonderen Augen- und Gaumenschmaus bieten können.

Zubereitungszeit: 4 Stunden Schwierigkeitsgrad: mittel Nährwert: Pro Stück: 785 kcal / 3290 kJ 70 g Kohlenhydrate, 12 g Eiweiß, 51 g Fett Koch/Köchin: Monja Rönneburg

Für den Teig:

250 g Möhren

5 Eier (Größe M)

250 g Rohrzucker

1 Prise Salz

250 g weiche Butter

1 Bio-Orange

250 g Weizenmehl

100 g Mandeln, fein gemahlen

1 TL Backpulver

1 TL Back-Natron

1 TL Zimt

1 Prise Muskat

50 g Walnusskernhälften, grob gehackt

zusätzlich:

etwas Butter zum Ausfetten der Form

1 Springform (Durchmesser ca. 24 cm) oder kuppelförmige Backform

3 Muffin-Formen

Für die Füllung:

200 g weiße Kuvertüre, grob gehackt

160 g Butter

200 g Puderzucker

1 Bio-Zitrone (Saft, nach Belieben)

400 g Doppelrahmfrischkäse

Für die Dekoration:

200 g Kokosraspeln

etwas rosa Lebensmittelfarbe

150 g Modellier-Fondant

etwas grüne Lebensmittelfarbe

100 g Marzipan-Rohmasse

20 g Puderzucker

etwas orange Lebensmittelfarbe

1. Den Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze (Umluft 160 Grad) vorheizen.

2. Für den Teig die Möhren schälen und fein raspeln.

3. Die Eier trennen.

4. Eiweiß mit der Hälfte des Zuckers und Salz in einer Rührschüssel steif aufschlagen, in eine zweite Schüssel umfüllen.

5. In die Rührschüssel Butter und restlichen Zucker geben und 5 Minuten cremig schlagen, Eigelbe nacheinander unterrühren.

6. Die Orange heiß abwaschen, abtrocknen, etwas Schale abreiben und den Saft auspressen. Orangensaft direkt zur Buttermischung geben.

7. Mehl, Mandeln, Backpulver, Natron, Zimt, Muskat und Orangenabrieb mischen. Mehlmischung und Möhrenraspel zur Butter-Masse geben und kurz unterrühren, zuletzt geschlagenes Eiweiß unterheben. Nach Belieben grob gehackte Nüsse unterheben.

8. Die Backform und die Muffinförmchen mit Butter ausfetten oder mit Backpapier auslegen und den Teig in jeweils in die Formen füllen. Die Formen in den heißen Ofen geben. Teig in den Muffinförmchen ca. 13 Minuten, den Kuchenteig in der großen Form ca. 30-40 Minuten backen.

9. Mit einem Holzspieß (Schaschlikspieß) die Stäbchenprobe machen. Dafür das Stäbchen in der Mitte des Teiges tief einstechen und wieder herausziehen. Wenn kein Teig mehr daran klebt, ist der Kuchen fertig gebacken.

10. Nach dem Backen den Kuchen in den Formen etwas abkühlen lassen, dann aus den Formen auf ein Kuchengitter stürzen und vollständig abkühlen lassen.

11. Für die Füllung die weiße Kuvertüre in einer Schüssel über einem warmen Wasserbad schmelzen.

12. Butter mit dem Puderzucker sehr hellcremig aufschlagen.

Tipp: Wer es zitronig mag, kann nach und nach den Saft einer Zitrone dazu geben.

13. Geschmolzene Kuvertüre zur Butter-Zucker-Masse geben und kräftig zu einer sehr hellen Creme aufschlagen. Frischkäse zugeben und ganz kurz und kräftig unterschlagen, so dass sich alles gerade eben vermischt. Wird der Frischkäse zu lange unterrührt, kann sich die Creme trennen.

14. Zum Füllen den großen Kuchenboden zweimal quer durchschneiden. 1/4 der Füllung auf den ersten Boden verteilen, den zweiten Boden darauf setzen und wieder 1/4 der Füllung darauf verteilen. Dann den letzten Boden auflegen.

Tipp: Wenn der Kuchen in einer Springform gebacken wurde, die Creme kuppelförmig aufstreichen, so dass die Torte in der Mitte dicker ist als am Rand und so eine Halbkugel entsteht.

15. Dann die Torte komplett mit der restlichen Frischkäsecreme einstreichen und, bis auf Stellen, die die Fußsohlen sein sollen, mit Kokosraspeln bestreuen.

16. Mit ein paar Tropfen rosa Lebensmittelfarbe den Fondant rosa färben, ausrollen und 2 größere Kreise und 6 kleine Kreise formen. Diese als Fußsohlen und Zehen an den Kuchen kleben. Die restlichen freien Stellen mit Kokosraspeln bestreuen.

17. Restliche Kokosraspel mit grüner Lebensmittelfarbe einfärben und als Rasen um den Hasen streuen.

18. Marzipanmasse und Puderzucker verkneten. 80 g davon mit ein paar Tropfen orangefarbener Lebensmittelfarbe einfärben und daraus kleine Möhrchen formen. Restliches Marzipan mit ein paar Tropfen grüner Lebensmittelfarbe einfärben und als Möhrengrün modellieren. Die Möhren um den Hasen herum dekorieren.

19. Die Torte für mindestens 2 Stunden oder über Nacht in den Kühlschrank stellen.