Wand-Pilates

Mit den folgenden Übungen können Sie Ihre Haltung verbessern, die Rumpfmuskulatur stärken und Ihr Körperbewusstsein erhöhen. Alles, was Sie brauchen, ist eine Wand.

Übung 1: Hundred

Wirkung:

bringt den Kreislauf in Schwung

Fördert die Blutzirkulation und Sauerstoffversorgung

fordert alle Muskeln, besonders die Körpermitte und die Arme

Mit dem Rücken zur Wand stellen. Die Füße sind im sogenannten Pilates-V (Fersen zusammen, Zehen leicht auseinander) ca. zwei Fußlängen entfernt von der Wand aufgestellt. Die Arme sind vor den Hüften gestreckt. Kinn ist parallel zum Brustbein. Die gesamte Wirbelsäule ist an der Wand. Bauchnabel wird nach innen und oben gezogen, Rippenbögen schließen sich gefühlt. Die Arme ab der Schulter pumpend vor den Hüften auf und ab bewegen.

5x einatmend und 5x ausatmend, insgesamt zehn Mal.

Übung 2: Push-Ups

Wirkung:

Stärkung der gesamten Rumpf- und Armmuskulatur

Kräftigung der Brust-, Schulter- und Bauchmuskulatur

Verbesserung der Balance und Haltung

Mit dem Körper vor die Wand stellen (ca. zwei Fußlängen entfernt), Beine zusammen im Pilates-V, Hände in Schulterhöhe angehoben und an der Wand platziert, Powerhouse ist aktiv. Beuge die Ellenbogen und strecke die Arme wieder. Die Ellenbogen werden die ganze Zeit an den Körper (Richtung Rippenbögen) gezogen. Achte darauf, den Körper von Kopf bis Fuß in einer Linie zu halten, sei gerade wie ein Brett.

Wiederholungen: 6 – 8 (auf der Matte weniger, 3 - 5)

Variante: Auf Zehenspitzen im Pilates-V (hierbei die Füße etwas weiter entfernt von der Wand bringen)

Übung 3: The Wall

Wirkung:

Mobilisierung der ganzen Wirbelsäule

Straffung der Arme und Öffnung des Brustkorbs

Stärkung der Bauchmuskulatur

Verbesserung der Haltung

Stelle dich mit dem Rücken zur Wand wie bei der ersten Übung (Hundred). Füße im Pilates-V. Arme am Körper und an der Wand entlang gestreckt. Kinn parallel zum Brustbein. Powerhouse ist aktiv. Roll das Becken weg von der Wand, und dann ebenfalls Wirbel für Wirbel hoch und komme eventuell auf die Zehenspitzen. Lasse gefühlt dein Herz zwischen die Schulterblätter und die Rippenbögen nach innen sinken und rolle wieder Wirbel für Wirbel entlang an der Wand runter, bis das Becken wieder in der Ausgangsposition ist.

Wiederholungen 4 – 6

Variante:

Gleiche Position wie oben. Rolle deine Wirbelsäule ganz entspannt ab dem Kopf nach vorne in Richtung Boden. Dein unterer Rücken bleibt an der Wand. Kreise mit den Armen 5x entspannt in die eine, dann in die andere Richtung. Rolle wieder Wirbel für Wirbel hoch.

Wiederholungen 1

Übung 4: Wand-Squats

Wirkung:

Stärkung der Beinmuskulatur

Stoffwechselaktivierung

Verbesserung der Haltung

Mit dem Rücken zur Wand stellen. Die Füße sind parallel und weiter vorne aufgestellt. Mit dem Körper entlang an der Wand nach unten rutschen, bis die Knie um 90 Grad gebeugt sind. Kinn ist parallel zum Brustbein. Drücke den Rücken fest an die Wand und die Füße fest in den Boden. Ziehe den Bauchnabel nach innen und oben. Halte die Position für 30 – 60 Sekunden. Zusätzlich kannst die Arme dazu nehmen und beide Arme nach vorne strecken und wieder nach unten bringen.

Dauer: 30 – 60 Sekunden

Variante: Arme heben und senken

Folgende Übungen kannst du auf der Matte ausführen. Hier werden insbesondere deine Tiefenmuskulatur gestärkt, deine Nackenmuskulatur entspannt und deine Haltung verbessert.

Übung 5: Prepilates Bauchübung

Wirkung:

Training der Bauchmuskeln und insbesondere der Tiefenmuskulatur

Stabilisierung des Beckens

Aktivierung des Stoffwechsels

Koordinationstraining (wenn Arme dazu genommen werden)

Rückenlage auf der Matte. Beine parallel aufgestellt. Powerhouse ist aktiv. Hebe abwechselnd ein Bein leicht hoch und bringe es wieder runter. Anschließend bringe beide Beine zusammen leicht hoch, halte für 2 - 3 Sekunden und bringe sie wieder runter. Rolle deinen Kopf und Oberkörper bis zu den Schulterblättern hoch. Blick zum Bauchnabel. Beide Beine zusammen und in Tischposition oben halten. Bringe abwechselnd ein Bein auf die Matte, tippe mit den Zehen leicht auf und bringe es wieder hoch. Anschließend bringe beide Beine zusammen nach unten und wieder hoch. Ziehe die ganze Zeit deinen Bauchnabel nach innen und oben.

Wiederholungen: 3 – 5

Variante: Kopf oben (evtl. Hände am Hinterkopf)

Übung 6: Neck-Roll

Wirkung:

Lockert und löst Verspannungen im Nacken

Mobilisierung der Halswirbelsäule

Kräftigung des Rückens

Öffnung des Brustkorbs

Bauchlage, Hände unter den Schultern, Ellenbogen nah am Körper. Beine zusammen oder evtl. leicht geöffnet. Bauchmuskulatur und das Powerhouse sind aktiv, Hals ist lang, Blick nach vorne unten gerichtet (nicht den Kopf ins Genick legen). Einatmen und mit dem Kopf nach rechts, nach unten, zur linken Seite kreisen, dann zurück nach vorne kommen und ausatmen. Das Gleiche zur anderen Seite machen.

Wiederholungen je 3- 5 Mal pro Seite

Abschlußübung auf Zehenspitzen

Wirkung:

Verbessert die Haltung und die Balance

Füße im Pilates-V. Hände übereinander am Hinterkopf. Powerhouse ist aktiv. Drück die Hände leicht in den Kopf und Kopf in die Hände. Komme auf die Zehenspitzen, drücke die Fersen zusammen. Kehre mit den Fersen zurück auf den Boden, ziehe dabei aber deinen Kopf und Nacken gefühlt in die Länge nach oben.

Wiederholungen: 3 – 5

Was Pilates von anderen Trainingsarten unterscheidet

Die sechs grundlegenden Pilates-Prinzipien. Versuche sie während des Trainings so gut es geht zu beachten, und du wirst überrascht sein über die positiven Effekte auf Körper und Geist. Das Tolle an Pilates ist: Egal, wie fortgeschritten man ist: Man kann jedes der Prinzipien weiterentwickeln, fördern und verbessern.

Kontrolle: Führe jede Übung mit der größtmöglichen Kontrolle durch. Konzentration: Widme die Aufmerksamkeit ganz der Ausführung einer Bewegung. Präzision: Fast zählt nicht. Sei präzise. Zentrierung: Die Bewegungen fließen immer aus deiner starken Mitte/ deinem Powerhouse. Bewegungsfluss: Übe nicht ruckartig, sondern versuche die einzelnen Bewegungen und Übungen miteinander zu verbinden. Atmung: Atem ist Leben. Versuche im Einklang mit den Bewegungen zu atmen.

Wie funktioniert die korrekte Pilates-Atmung, und wie aktiviere ich dadurch das Powerhouse?

Pilates geht von einer speziellen Atmung aus: der Flankenatmung.

Dabei wird durch die Nase in den seitlichen und hinteren Brustkorb ein- und durch den leicht geöffneten Mund oder die Nase wieder ausgeatmet. Beim Einatmen weitet sich der Brustkorb seitwärts, der Bauch bleibt flach, beim Ausatmen schließt er sich wieder und die Rippenbögen werden zueinander gezogen, wie kleine Magnete. Das gibt das Gefühl eines sich um die Körpermitte schließenden Korsetts.

Ja, die Pilates-Atmung ist (am Anfang) nicht ganz einfach. Aber erst das richtige Atmen macht die Pilates-Übungen effizient. Und: Es hilft das Powerhouse, deine Körpermitte erst richtig anzusteuern und zu aktivieren.

Hier zeigt Natalia Cichos-Terrero wie die Pilates-Atmung funktioniert:

Pilates-Atmung

Weitere Informationen über Natalia Cichos-Terrero gibt's hier: www.pilatesphilosophie.de