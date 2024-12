Geruchloser Kühlschrank

Für eine angenehme frische Raumatmosphäre trägt auch regelmäßiges Lüften bei und geruchsstarke Lebensmittel werden bestmöglich dicht verschlossen im Kühlschrank gelagert.

Trotzdem kann es vorkommen, dass wir das Gefühl haben unsere Wohnung und oder der Kühlschrank müffeln. Dann kannst du mit Natron einen Raum- bzw. Kühlschrankduft zum Binden der Gerüche aufstellen.

Dazu einfach 5 – 10 EL Natron in ein Glas füllen (optional beim Raumduft 3-5 Tropfen ätherisches Öl zugeben) und aufstellen.

Im Kühlschrank sind bereits nach 24 Stunden die Gerüche gebunden, das Natron ggf. mit einem Löffel immer wieder einmal durchrühren und einmal im Monat wechseln.

Mottenfreie Vorratskammer

Plätzchenbacken und Weihnachtsmenüs, da bleibt manchmal ganz schön was übrig, damit es in zwei bis drei Monaten kein „flatteriges“ Erwachen gibt, jetzt die Lebensmittel entsprechend verpacken und gegen Motten sichern.

In den Rillen von Papiertüten, Pappschachteln und Kartonagen legen Lebensmittelmotten bereits im Großlager gerne ihre Eier ab. So schnell hat man sich die Plagegeister unbemerkt eingekauft und zuhause in der Küche oder im Vorratsschrank eingelagert. Daher packe ich alle Lebensmittel aus solchen Verpackungen in saubere Gläser, welche ich luftdicht verschließen kann. Zum Fernhalten von Lebensmittelmotten können zusätzlich zwei bis drei Lorbeerblätter in Mehl, Grieß und Nüsse gegeben werden.