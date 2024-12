Strahlende Gläser und Wasserflaschen

per Mail teilen

Tauchbad für Gläser, Vasen und Flaschen (-hälse) mit Kalkablagerungen

Die Entfernung des Kalkes hat nicht nur optische, sondern auch hygienische Gründe. Besonders gerne lagern sie sich Keime am Gewinde von Glasfalschen ab, welche z.B. solche die bei Wassersprudlern zum Einsatz kommen.

Für das Tauchbad bereitet ihr euch eine kleine Wanne mit warmem Wasser vor, darin löst ihr etwa 1-2 EL weiße Essigsäure (so empfehlen es die Glasproduzenten) auf und stellt eure Gläser kopfüber hinein. Nach etwa 30 Minuten die Gläser klar abspülen und trocken polieren.

Hartnäckige Flecken bei Weingläsern richtig entfernen

Die Gläser mit lauwarmem Wasser spülen bzw. über Nacht mit Wasser stehen lassen, so werden Rückstände schonend gelöst. Für die Reinigung ein mildes Spülmittel und ein weiches Mikrofasertuch verwenden und anschließend mit klarem Wasser nachspülen. Denn sonst droht ein milchig / grauer Schleier und Rückstände vom Spülmittel behindern das Perlen des Weines und trüben zugleich das Geschmackserlebnis. Abschließend das Weinglas, am besten mit zwei fusselfreien Geschirrtüchern aus Leinen, polieren.

Lippenstift am Glasrand entfernen

Um Lippenstift an Gläsern und Tassen restlos zu entfernen, reibt man die Spuren vor dem Spülen vorsichtig mit etwas Salz ab

Tipp: Turbo-Glanz für die Spülmaschine:

Gib zu jedem Spülgang einen gehäuften TL Natron in die Spülmaschine zum Spülmaschinenreiniger. Eure Gläser, Töpfe, Teller und auch das Besteck erstrahlen förmlich. Auch eure Spülmaschine erstrahlt im neuen Glanz. Zudem wirkt Natron geruchsbindend und desinfizierend.

Kalkfreie Vasen

Oft setzen sich von den Blumen in Glasvasen unschöne Ablagerungen fest, in schmalen Vasen sind diese schwer zu entfernen. Gib in die Vase etwas warmes Wasser (sodass alle Ablagerungen bedeckt sind), 1EL zerdrückte Eierschalen, 1TL grobes Salz und 1EL Zitronensäure. Während der 30 Minuten Einwirkzeit die Vase immer wieder kreisend schwenken, dadurch werden die Ablagerungen gelöst, nun noch mit kaltem Wasser nachspülen und trocken polieren.

Alternativ können auch 1-2 Gebissreinigertabs oder eine 50°C Fleckensalzlösung (1 EL auf 1 Liter Wasser) verwendet werden, dies funktioniert durch die Sauerstoffentwicklung stärker und wirkt desinfizierend.