Welcher Mango-Maracuja-Smoothie schmeckt am besten?

per Mail teilen

Unsere Tester hatten sich auf ein tropisches Geschmackserlebnis gefreut. Allerdings wurden sie was Konsistenz und Geschmack angeht einige Male enttäuscht.

Smoothies mit Mango- und Maracuja-Anteil in der Geschmacksprobe*:

Rewe to go, Apfel Mango Maracuja Smoothie, 250ml/ca. 2,49 Euro

innocent, Mango Maracuja Apfel Smoothie, 250ml/ca. 2,29 Euro

rio d´oro (Aldi Süd), Yellow #6, 250ml/1,19 Euro

true fruits, yellow, 250ml/ca. 2,79 Euro

Voelkel, Bio-Smoothie Mango Maracuja, 250ml/ca. 2,79 Euro

*Alle Smoothies haben einen Mango- und Maracuja-Anteil, bestehen aber aus noch anderen Früchten, und zwar aus Apfel, Orange und Banane. Der Smoothie von Aldi weist zudem noch Kokos als Zutat aus.

Die Tester

Sebastian Bordthäuser, zweimal Sommelier des Jahres.

Anja Tanas, Ernährungswissenschaftlerin und WDR-Foodexpertin.

Anne, Smoothie-Fan

Die Testmethode

Bei unserer Geschmacksprobe handelt es sich um eine Blindverkostung.

Die Testergebnisse

Apfel Mango Maracuja Smoothie von Rewe to go

Die Konsistenz überzeugt unsere Tester: sämig, leicht dickflüssig – „so als hätte ich den gerade selber zubereitet“, lobt Smoothiefan Anne. „Mango und Maracuja sind präsent, das schmeckt sehr gut“, erkennt Sebastian Bordthäuser.

Mango Maracuja Apfel Smoothie von innocent

Schon der Geruch verrät: viel Orange, meint der Sommelier. Die Orange setzt sich dann auch geschmacklich durch und bringt eine Säure mit sich. Mango und Maracuja sind dagegen wenig präsent.

Yellow #6 von rio d´oro (Aldi Süd)

Gute Konsistenz, aber geschmacklich kann der Smoothie unsere Tester nicht überzeugen. „Der hat eine ganz komische Note, der schmeckt gar nicht so richtig nach einer Frucht“, beschwert sich der Smoothie-Fan. „Was haben sie sich denn da zusammen gemixt?“, fragt sich die Ernährungswissenschaftlerin kopfschüttelnd. Vor allem Mango und Maracuja vermissen die Tester, aber auch den Fruchtgeschmack insgesamt.

yellow von true fruits

Dieser Smoothie sei recht flüssig, bemängeln beide Testerinnen. Für Sebastian Bordthäuser allerdings kein Nachteil: „Ich mag es gerne glatt von der Textur, wunderschön sanft durchgearbeitet“.

Ihm gefällt dieser Smoothie „vom Trinkverhalten“, aber auch vom Geschmack: Mango und Maracuja seien deutlich heraus zu schmecken, erklärt er.

Bio-Smoothie Mango Maracuja von Voelkel

Dieser Smoothie ist noch flüssiger als der vorherige, was wieder nur beim Sommelier auf Gegenliebe stößt. Eindeutig zu süß sei dieser Smoothie, kritisiert Anja Tanas, „das hier ist schon eine richtige Zuckerbombe.“ „Mango und Maracuja ist da für mich überhaupt nicht drin“, beschreibt Smoothie-Fan Anne.

Der Testsieger

Mit den Stimmen von Ernährungswissenschaftlerin Anja Tanas und Smoothie-Fan Anne gewinnt der Drink von Rewe to go. „Die Konsistenz war wunderbar cremig, sanft“ und der Geschmack nach Mango und Maracuja habe sie „total überzeugt“. „Er schmeckt so, als hätte ich ihn selber gemixt“, ergänzt Anne.

Für Sommelier Sebastian Bordthäuser liegt der Smoothie von true fruits vorne. Er schwärmt von „smoother Textur am Gaumen“ und „schön balancierter Frucht zwischen Mango und Maracuja mit feiner Säurespritze.“