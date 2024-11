Grüne Oliven gehören in jeden griechischen Bauernsalat und sind auch auf Antipasti-Platten gern gesehen. In deutschen Supermärkten findet man die griechischen Oliven in Bioqualität, aber können auch alle geschmacklich überzeugen?

Griechische grüne Bio-Oliven* in der Geschmacksprobe Gut bio (Aldi), Griechische Oliven Grün, 350g/1,69 Euro

Kattus, Bio Oliven, 230g/ca. 3,99 Euro

Rapunzel, Amphissa Oliven, 315g/ca. 5,19 Euro

Rewe Bio, Grüne Oliven, 350g/ca. 1,99 Euro

Mani Bläuel, Grüne Oliven, 280g/5,19 Euro *alle entkernt Die Tester Demetris Phili, Patron von „Phili's Restaurant“ in Köln.

Anja Tanas, Ernährungswissenschaftlerin und WDR-Food-Expertin.

Maximilian Kreus, Sternekoch im Restaurant „St. Benedikt“ in Aachen. Die Testmethode Bei unserer Geschmacksprobe handelt es sich um eine Blindverkostung. Die Testergebnisse Griechische Oliven Grün von Gut bio (Aldi) WDR Unsere Tester stellen schnell fest, dass es sich um eher kleinere Oliven mit festerer Schale handelt. Anja Tanas entdeckt „dunkle Flecken“ und Beulen, „die wirkt schon, als wäre die so ein bisschen unter die Räder gekommen“, kritisiert sie. „Relativ hell von innen“ – ein Zeichen für Maximilian Kreus, dass diese Oliven schon im frühen Reifeprozess geerntet wurden. Geschmacklich überwiegt die Säure. Für die Food-Expertin eindeutig „zu sauer“. Bio Oliven von Kattus WDR Optisch überzeugen diese Oliven unsere Tester: „Die sehen insgesamt schön gleichmäßig aus, fühlen sich auch noch ganz fest an“, bemerkt Anja Tanas. Beim Durchschneiden der Oliven erkennen unsere Tester, dass die Olive innen dunkler ist, „das würde für mich bedeuten, dass sie reifer geerntet wurde“, so der Sternekoch. Beim Verkosten stört etwas der hohe Salzgehalt, ansonsten finden unsere Tester viel lobende Worte: tolle Konsistenz, festeres Fruchtfleisch und frischer Geschmack beschreiben sie. „Lecker, da kann ich gar nicht so viel meckern“, bilanziert Maximilian Kreus. Amphissa Oliven von Rapunzel WDR Dunkle Flecken, Beulen – optisch fallen diese Oliven bei der Food-Expertin durch. „Da wurde in der Handhabung zu grob agiert“, mutmaßt sie. Die Schale sei sehr brüchig, beim Drücken zerspringe sie nahezu in vier Teile“, erklärt der Küchenchef vom „St. Benedikt“. Für ihn ein Zeichen, dass sie noch reifer geerntet wurde. Demetris Phili stören die bitteren Noten. Für einen Bauernsalat seien diese Oliven ungeeignet. Grüne Oliven von Rewe Bio WDR Von außen wie von innen eine dunklere Farbe – das spricht für den fortgeschrittenen Reifeprozess, meinen unsere Tester. „Das Mundgefühl ist schon toll - mit einem guten Biss, einer guten Knackigkeit“, erkennt Anja Tanas. Maximilian Kreus freut sich darüber, dass diese Olive dickwandiger sei, dadurch habe man mehr Fleisch im Mund. Vom Geschmack her sei es eine „gut ausgewogene Olive“, bekräftigt der Patron von „Phili´s Restaurant“ in Köln. Grüne Oliven von Mani Bläuel WDR Diese Oliven seien mit Abstand die weichsten in der Probe, erläutert der Sternekoch. „Die gesamte Olive ist durchgereift“, so seine Schlussfolgerung. Ein großes Plus für den Patron von Phili´s Restaurant: diese Olive sei deutlich saftiger als die anderen. Anja Tanas führt weiter aus: „Hat einen Wumms an Aromen, vielschichtig. Die Bitterkeit zergeht langsam auf der Zunge, verschwindet dann aber auch wieder und macht so einer kleinen Säure Platz“. Für die Ernährungswissenschaftlerin aus diesem Grund ein „superspannendes Produkt“. Für Demetris Phili eine „sehr leckere Olive“. Der Testsieger WDR Mit den Stimmen von Maximilian Kreus und Anja Tanas gewinnen die Bio-Oliven von Rewe Bio. Der Sternekoch lobt die „sehr gute Reife, den leckeren Salzgehalt, die perfekte Frische und die gute Konsistenz.“ Aufgrund ihrer Saftigkeit und einer „Geschmacksexplosion im Mund“ liegen für Demetris Phili die Oliven von Mani Bläuel vorne. Wir checken die Klassiker Unsere Geschmacksprobe Hühnernudelsuppen aus dem Supermarkt? Welcher Cappuccino-to-go schmeckt am besten? Unsere Tester machen für sie die Geschmacksprobe.