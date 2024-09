Welche Cornichons schmecken am besten?

Cornichons sind klein und knackig. Zudem haben die Mini-Gewürzgurken eine Hörnchen-Form und sind meist in einem Sud aus Senfkörnern, Dill, Zwiebeln, Salz und Pfeffer eingelegt. So die Theorie. In der Praxis fanden unsere Tester dann doch einige Unterschiede.

Cornichons in der Geschmacksprobe Freshona (Lidl), Cornichons, 670g/1,49 Euro

Hengstenberg, Cornichons klassisch-fein, 330g/ca. 2,39 Euro

King´s Crown (Aldi), Feine Cornichons, 350g/0,99 Euro

Spreewald Feldmann, Cornichons Auslese, 330g/ca. 1,89 Euro

Kühne, Cornichons mit Kräutern verfeinert, 330g/ca. 2,39 Euro Die Tester Ingo Hopmann, Patron und Koch vom Gourmetrestaurant „Hopmanns Olive in Erkrath testet zusammen mit seiner Frau Petra Hopmann, die das Restaurant leitet.

Zweites Testteam: Olaf Goebbels, Kult-Köbes, gelernter Koch und Betriebsleiter des Traditionsbrauhauses „Kölsche Boor" in Köln. Er testet zusammen mit Kollegin Christin Jakob. Der Testaufbau Bei unserer Geschmacksprobe handelt es sich um eine Blindverkostung. Das Testergebnis Cornichons von Freshona (Lidl) WDR „Ein saftiges Grün" – die Farbe der Cornichons findet schon einmal Anklang im Traditionsbrauhaus. Im Gourmetrestaurant wird dagegen bemängelt, dass die Gurken für Cornichons schon recht groß geraten sind. „Um so größer die Gurke, um so weicher ist die Gurke", erklärt Ingo Hopmann. Den Drucktest bestehen jedoch die Cornichons: „Da kommt kein Wasser heraus, ist wirklich eine schöne knackige Gurke", freut sich Petra Hopmann. Auch die Geschmacksprobe bestehen die Lidl-Gürkchen: sie seien weder zu sauer noch zu süß und auch nicht zu scharf, erläutern alle Tester. „Eine sehr angenehme Würze" fasst die Restaurantleiterin zusammen. Cornichons von Hengstenberg WDR Diese Gurken seien „kleiner und feiner als die ersten", erkennt Petra Hopmann. Allerdings stört hier ihren Mann die Sortierung: die Gurken variieren für ihn zu sehr in Länge und Größe. „Die haben noch mehr Biss", erkennt Olaf Goebbels bei der Verkostung. Der Gourmetkoch lobt die Würzung, besonders die „leicht salzige Note". Cornichons von King´s Crown (Aldi) WDR Diesmal gibt es für den Gourmetkoch nichts zu meckern: Form und Größe stimmen bei diesen Gurken. Der Knack ist laut Kultköbes Olaf Goebbels „okay", doch ihm haben diese Cornichons zu viel Süße. Für Ingo Hopmann haben sie dagegen eine „schöne Würze". Cornichons von Spreewald Feldmann WDR Bei diesen Gurken sind sich unsere Tester wieder einig: diese Cornichons sind allen zu süß. „Das sind ja Zuckergurken", beschwert sich Christin Jakob. „Da fehlt ganz viel Essig. Im Geschmack sind sie dann vollkommen flach", ergänzt der Betriebsleiter vom „Kölsche Boor". Cornichons von Kühne WDR Der Gourmetkoch erkennt wieder nicht wünschenswerte „Größenunterschiede" unter den Gurken. Dafür finden beide Testteams in ihrem Glas auch perfekte kleine Hörnchen. „Das ist ja schön" freut sich Ingo Hopmann. Weiteres Plus: Laut Petra Hopmann sind diese Cornichons, egal ob groß oder klein, nicht nur fest, sondern knackiger als alle anderen zuvor in der Geschmacksprobe. Auch die Würzung stimmt: „Ein runder Geschmack, schönes kleines Essiggürkchen", fasst der Patron von „Hopmanns Olive" zusammen. Der Testsieger WDR Das Team im Gourmetrestaurant votiert aufgrund von Knackigkeit und Würze für die Gurken von Kühne. Im Traditionsgasthaus stimmt man für die Cornichons von Lidl. „Eine knackige Gurke mit schöner Säure, angenehmer Süße und sehr lecker auf jeden Leberwurstbrot", erläutert Olaf Goebbels.