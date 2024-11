Welche Bihunsuppe schmeckt am besten?

per Mail teilen

Bihunsuppe gilt als indonesischer Nudelsuppenklassiker schlechthin, der auch in deutschen Supermärkten längst seinen Platz im Regal gefunden hat. Doch kann der Asiafood aus der Dose geschmacklich überzeugen?



Schmeckt das Fleisch zart, ist das Gemüse noch knackig und haben die Glasnudeln noch einen leichten Biss? Stimmt die Würzung mit Sojasauce und Chilischoten? Unsere Tester fanden es heraus.

Testprodukte

Buss, Bihun-Suppe, 400ml/ca. 1,39 Euro

Asia Fix, Bihunsuppe, 800g/ca. 2,99 Euro

Sonnen Bassermann, Bihunsuppe, 400ml/ca. 1,99 Euro

Kania (Lidl), Bihunsuppe, 400ml/1,39 Euro

Indonesia, Bihunsuppe, 390ml/ca. 1,79 Euro

Die Tester

Grace Manurung, Köchin und Chefin vom Asien-Shop in Köln.

Christian Sturm-Willms, Sternekoch und Küchenchef im Restaurant „Yunico“ im Bonner Luxushotel „Kameha Grand“.

Katja Joussen, Hobbyköchin mit Vorliebe für Asiafood.

Der Testaufbau

Bei unserer Geschmacksprobe handelt es sich um eine Blindverkostung.

Die Testergebnisse

Bihun-Suppe von Buss

Glasnudeln sind genug in der Suppe, schließlich heißt Bihun Glasnudel (Reisnudel) und auch die Konsistenz stimmt: Die Nudeln sind nicht verkocht, stellt Christan Sturm-Willms fest. Allerdings gilt das nicht für das Gemüse – unsere Tester entdecken Lauch, Karotten und Paprika – das sehr weich daherkommt, moniert Katja Joussen. Das Hühnchenfleisch schmecke „eher zäh“, beschwert sich Grace Manurung. Für sie keine asiatischen sondern eher eine deutsche Suppe mit Glasnudeln.

Bihunsuppe von Asia Fix

“Man sieht direkt: Mehr Sojasauce”, freut sich der Sternekoch. „Eine schöne Farbe ist auf jeden Fall da“, fügt er hinzu. Neben Hühnerfleisch und Paprika finden unsere Tester auch Pilze. „Die Glasnudeln sind gebrochen und ein bisschen dünner“, registriert der Koch vom Yunico.

„Schöne Würze, hat mehr Geschmack“ stellt Grace Manurung fest. Da stimmt der Sternekoch zu, allerdings fehlt ihm die Chilinote. Für ihn und auch für die Hobbyköchin geht das ganze mehr in Richtung Gulaschsuppe mit ein paar Glasnudeln, zwar durchaus lecker, aber eben keine Bihunsuppe.

Bihunsuppe von Sonnen Bassermann

Unsere Tester sind ein wenig überrascht, wie wenig Einlage diese Suppe aufweist. „Da ist ja in einer Tütensuppe mehr drin“, beschwert sich Katja Joussen. „Ich sehe immer nur ein bisschen Hühnchen, ein bisschen zerkochtes Gemüse“, wundert sich der Sternekoch.

„Das ist total wässrig, geschmacklich kommt gar nichts bei mir an“, beschreibt die Hobbyköchin. Christian Sturm-Willms vermisst komplett „die Raffinesse der asiatischen Küche“.

Bihunsuppe von Kania (Lidl)

Sämige Textur, dickflüssig und schöner Glanz – so der erste Eindruck unserer Tester. Aber vor allem extrem viel Inhalt - besonders im Vergleich zur Suppe davor. „Große Stücke Fleisch, hier sind Pilze drin, Paprika, Karotte – man hat was auf dem Löffel“, zeigt sich der Koch vom Yunico zufrieden.

Eine gewisse Schärfe ist vorhanden und auch die Sojasauce ist deutlich schmeckbar. Ein großes Manko für Christian Sturm-Willms: die zu weiche Konsistenz des Fleisches, die im Mund zu Brei wird.

Bihunsuppe von Indonesia

Wieder eine gute Einlage mit genügend Glasnudeln, aber auch große Stücke Fleisch, Paprika und Pilze finden unsere Tester. „Der Löffel ist gut gefüllt“, lobt der Sternekoch. „Die Schärfe macht mir Spaß, die Salzigkeit ist toll“ und das Fleisch habe noch Biss, erklärt er weiter. Die Glasnudeln seien nicht zerkocht, ergänzt Katja Joussen. Für Grace Manurung ein Essen auf dem Niveau eines asiatischen Restaurants.

Der Testsieger

Mit dem Stimmen von Grace Manurung und Christian Sturm-Willms gewinnt die Bihunsuppe von Indonesia. „Weil die Suppe gut abgeschmeckt ist, weil sie gute Stücke an Hühnerfleisch beinhaltet und ich mir sie so in einem Asia-Restaurant bestellen würde“, begründet die Kennerin der indonesischen Küche, Grace Manurung, ihr Urteil.

Für Katja Joussen liegt die Suppe von Lidl vorne – vor allem aufgrund der pikanten Würze.