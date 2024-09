Arnikasalbe und Tinktur

Arnikasalbe hilft bei Prellungen, Verstauchungen und Verspannungen. Die Tinktur wirkt entzündungshemmend im Mundbereich. Mit den Rezepten von Melanie Wenzel können Sie beides ganz einfach selbst herstellen.

Arnikasalbe

Sorgt bei Prellungen, Verstauchungen und Verspannungen für Linderung.

Sie brauchen:

50 ml Arnika-Öl (gibt es in der Apotheke)

7 Gramm Bienenwachs

Ein Salbentöpfchen mit mindestens 50 ml Fassungsvermögen

Ein Feuerfestes Glas

Ein Topf mit Wasser

So geht's:

1. Füllen Sie das Bienenwachs in das feuerfeste Glas, stellen Sie es in ein Wasserbad und warten Sie bis das Wachs sich vollständig aufgelöst hat.

2. Geben Sie nun das Arnika-Öl dazu und verrühren Sie alles gründlich

3. Füllen Sie die noch flüssige Salbe in ein zuvor gereinigtes Salbentöpfchen ein und lassen Sie sie erkalten. Schließen sie dann erst den Deckel.

Anwendung

Die Salbe bei Verstauchungen, Prellungen und Verrenkungen dünn auf die betroffene Hautstelle aufgetragen.

Haltbarkeit

Die Salbe hält sich bis 1 Jahr.

Arnika-Tinktur

Zum Spülen oder gurgeln bei Mundschleimhautentzündungen, Rachen- und Mandelentzündungen und Zahnfleischentzündungen.

Sie brauchen:

30 Gramm getrocknete Arnikablüten aus der Apotheke

200 ml Wodka

Ein Schraubglas

Eine dunkle Flasche

Einen Trichter

Ein Sieb

So geht's:

1. Füllen Sie die getrockneten Arnikablüten in das Schraubglas und gießen Sie den Wodka darüber. Die Blüten sollten gut in der Flüssigkeit „schwimmen“.

2. Stellen Sie das Glas an einen warmen Ort und lassen Sie die Tinktur mindestens 2 Wochen ziehen.

3. Nun können Sie die Tinktur durch ein Sieb, mit Hilfe des Trichters, in die dunkle Flasche abseihen.

Anwendung

Verdünnen Sie bei Bedarf die Tinktur im Verhältnis 1:3 mit Wasser, spülen oder gurgeln Sie damit und spucken Sie sie anschließend aus. Die Tinktur sollte nicht heruntergeschluckt werden

Haltbarkeit

Kühl aufbewahrt hält sie sich ca. 1 Jahr