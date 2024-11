Wichtel-Türstopper häkeln

Diese herzigen Wichtel halten die Türe auf und heißen uns willkommen in der bevorstehenden Adventszeit! Häkeldesignerin Annelie Kojic zeigt wie diese süßen Gesellen gehäkelt werden.

Material

Türstopper Wichtel (ca. 50-60cm groß)

Chenille Garn (100g/LL ca. 120m, 100% Polyester) - 2 x rot, 1 x rosa, 1 x weiß

Restgarn blau für die Augen

Häkelnadel 7,0 - 8,0 mm

Kleiner Geschenkwichtel (ca. 8cm groß)

Je 1 Knäuel Baumwollgarn (50g/LL ca. 125m, 100% Baumwolle) in rot, rosa und weiß

Restgarn blau für die Augen

Häkelnadel 2,5 - 3,0 mm

Sonstiges Material

Füllwatte

Fusskiesel oder Dinkelspelz

Pappe Garnnähnadel

Rouge

Abkürzungen

LM = Luftmasche

fM = Feste Masche

M = Masche

KM = Kettmasche

wdh. = wiederholen

überspr. = überspringen

Stb. = Stäbchen

Nd. = Nadel

Rd. = Runde

Vor-R. = Vor-Reihe

* bis * = Mit Stern eingegrenzte Maschen werden ... x wdh.

Folgende Grundanleitungen werden benötigt

So geht's:

Grundform Wichtel:

1. Rd.: Es wird in Farbe „rot“ begonnen. 6 fM in einen Magic-Ring häkeln (= 6 M)

2. Rd.: Jede M mit fM verd. (= 12 M)

3. Rd.: *1 fM, 1 M zun.*, 6x wdh. (= 18 M)

4. Rd.: *2 fM, 1 M zun.*, 6x wdh. (= 24 M)

5. Rd.: *3 fM, 1 M zun.*, 6x wdh. (= 30 M)

6. Rd.: 30 fM ins hintere MG (= 30 M)

7 - 25. Rd.: (= 19 Runden) 30 fM (= 30 M) Für einen sicheren Stand:

Pappe kreisförmig im Durchmesser des Bodens ausschneiden und einkleben.

26. Rd.: *3 fM, 1 M abn.*, 6x wdh. (= 24 M)

27. Rd.: *2 fM, 1 M abn.*, 6x wdh. (= 18 M) Farbwechsel zu “rosa” ,

28. Rd.: *2 fM, 1 M zun.*, 6x wdh. (= 24 M)

29. Rd.: *3 fM, 1 M zun.*, 6x wdh. (= 30 M Rd.: 30 fM (= 30 M)

30. Rd.: *4 fM, 1 M zun.*, 6x wdh. (= 36 M)

Den Wichtel in drei Lagen befüllen: Am Boden leicht mit Füllwatte auslegen. Darauf kommen ca. 200 g Kieselsteine oder Dinkelspelz. Abschließend den Wichtel gleichmäßig mit Füllwatte ausstopfen.

32. - 36. Rd.: (= 5 Runden) 36 fM (= 36 M)

37. Rd.: *4 fM, 1 M abn.*, 6x wdh. (= 30 M)

38. Rd.: *3 fM, 1 M abn.*, 6x wdh. (= 24 M)

39. Rd.: *2 fM, 1 M abn.*, 6x wdh. (= 18 M)

40. Rd.: *1 fM, 1 M abn.*, 6x wdh. (= 12 M) Ggf. noch einmal Füllwatte nachstopfen.

41. Rd.: 6 x 1 M abn. (= 6 M)

Die letzten 6 M zusammennähen. Faden sichern, vernähen und abschneiden.

Mütze und Bart

1. Rd.: Es wird in Farbe „rot“ gehäkelt. 30 LM anschlagen und mit 1 KM zum Ring schließen (=30 M)

2. - 10. Rd.: (= 9 Runden) 30 fM (= 30 M)

11. Rd.: *3 fM, 1 M abn.*, 6x wdh. (= 24 M)

12. - 13. Rd.: 24 fM (= 24 M)

14. Rd.: *2 fM, 1 M abn.*, 6x wdh. (= 18 M)

15. - 19. Rd.: (= 5 Runden) 18 fM (= 18 M)

20. Rd.: *1 fM, 1 M abn.*, 6x wdh. (= 12 M)

21. - 24. Rd.: (= 4 Runden) 12 fM (= 12 M)

25. Rd.: *1 fM, 1 M abn.*, 4x wdh. (= 8 M)

26. Rd.: 4 x 1 M abn. (= 4 M)

27. Rd.: 4 fM (= 4 M)

Die letzten 4 M zusammennähen. Faden sichern, vernähen und abschneiden.

Den Bart direkt an die Mütze häkeln. Die Spitze der Mütze zeigt zum Häkler.

1. Rd.: Es wird in Farbe „weiß“ gehäkelt. 15 fM, *[1 fM, 1 LM] in 1 M*, 15 x wdh. (= 30 M)

2. Rd.: *[1 fM, 1 LM] in 1 M*, 15 x wdh., 15 M überspr. (= die M mit 1 fM, 1 LM), 1 KM in die 1. M der Rd.

3. Rd. In dieser Runde wird nur in die 20 LM gehäkelt. Dazu die Arbeit drehen und die LM-Kette wie folgt zurück häkeln:

1 M überspr., *5 Stb in 1 M, 1 M überspr. 1 KM, 1 M überspr.*, noch 4x wdh., 1 KM in die 1 M der Rd.

In die 15 fM wie folgt häkeln: *[1 fM, 1 LM] in 1 M*, 15 x wdh., 1 KM in die 1. M der Rd.

Einen ca. 1 m langen Faden zum Annähen lassen.

Die Mütze nicht mit Füllwatte füllen und über den Kopf stülpen. Auf die Position vom Bart achten. Mit dem langen weißen Faden die Mütze an den Kopf nähen. Den Bart unterhalb des Gesichts festnähen. Faden sichern, vernähen und abschneiden. Für einen wichteligeren Look die Mütze etwas zusammenstauchen.

Dann Nase mit rosa Garn (3 M breit) und Augen mit blauem + weißem Garn (2 M hoch) aufsticken. Abschließend Wangen mit Rouge aufmalen.

Die Anleitung zum Ausdrucken!

Noch mehr Ideen von Annelie Kojic finden sie hier

www.bommelie.com