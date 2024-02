Wärmflaschenhülle mit Tasche "Skippy"

per Mail teilen

Kuschelig und bunt: Kalte Füße werden mit der umstrickten Wärmflasche von Strick-Blogger Lutz Staacke flugs wieder aufgewärmt!

Material

Wärmflasche, die umstrickt werden soll.

Diese Anleitung bezieht sich auf eine 2 L Wärmflasche mit den Maßen: (19 cm x 32 cm (Umfang gefüllt: ca 40-42 cm))

Garn: 100% Baumwolle – 50 g / 125 m

2x Hauptfarbe (A)

1x Nebenfarbe für die Tasche (B)

Nadelspiel Stärke 2,5

Eine passende Häkelnadel

Schere

Nadel zum Vernähen

Diese Anleitung wurde für ein Nadelspiel geschrieben. Es kann aber auch mit einer Rundstricknadel/Magic Loop gestrickt werden.

Maschenprobe

Für 10 cm glatt rechts: 27 Maschen / 38 Reihen mit Nadelstärke 2,5

Verwendete Grundmuster:

Glatt rechts:

In Runden: alle Maschen werden rechts gestrickt.

In Reihen: in der Hinreihe werden alle Maschen glatt rechts gestrickt. In der Rückreihe werden alle Maschen links gestrickt.

Kraus rechts:

In Reihen: alle Maschen werden sowohl in der Hin- als auch in der Rückreihe rechts gestrickt.

2x2 Rippenmuster:

In Runden: 2 Maschen rechts, 2 Maschen links im Wechsel. In den folgenden Runden die Maschen so stricken, wie sie erscheinen.

Kettrand

(erste und letzte Masche sind die Randmaschen):

Hierfür wird die erste Masche abgehoben (Faden vorn) und die letzte Masche wird rechts gestrickt. Dies gilt für die Hin- und Rückreihe.

Anleitung

Körper:

Die Wärmflaschenhülle wird am unteren Ende begonnen und von unten nach oben gestrickt.

100 Maschen mit der Hauptfarbe (A) anschlagen, und auf vier Nadeln des Nadelspiels verteilen. Somit sind 25 Maschen auf je einer Nadel. Nun zur Runde schließen. Der Rundenbeginn ist in der Mitte der Rückseite.

Nun 3 Runden glatt rechts stricken.

Ab der vierten Runde stricke wie folgt:

Nadel 1: 22 rechte Maschen, 2 linke Maschen, 1 rechte Masche

Nadel 2: 1 rechte Masche, 2 linke Maschen, 22 rechte Maschen

Nadel 3: 22 rechte Maschen, 2 linke Maschen, 1 rechte Masche

Nadel 4: 1 rechte Masche, 2 linke Maschen, 22 rechte Maschen

(die rechten Maschen zwischen den linken Maschen sind die beiden Seiten der Wärmflaschenhülle)

Nun weitere Runden stricken, bis eine Höhe von 24 cm erreicht ist. Jetzt mit den Abnahmen für die “Schulter” der Wärmflaschenhülle beginnen.

Diese werden immer mit linken Maschen gestrickt:

Nadel 1: 21 rechte Maschen, 2 links zusammenstricken, 1 Masche links, 1 Masche rechts.

Nadel: 2: 1 Masche rechts, 1 Masche Links, 2 Maschen links zusammenstricken, 21 rechte Maschen.

Nadel 3: 21 rechte Maschen, 2 links zusammenstricken, 1 Masche links, 1 Masche rechts

Nadel: 4: 1 Masche rechts, 1 Masche Links, 2 Maschen links zusammenstricken, 21 rechte Maschen.

Diese Abnahmen werden nun jede Runde gestrickt. Insgesamt 13-mal, so dass sich nur noch 12 Maschen auf jeder Nadel befinden.

Hals der Wärmflasche

Jede Nadel: 1 rechts, 2 links, 2 rechts, 2 links, 2 rechts, 2 links, 1 rechts Somit geht das Muster der Seite in den Hals über.

Der Hals der abgebildeten Wärmflasche ist ungefähr 6cm hoch. Da dieser umgeschlagen werden soll, wird das Rippenmuster 13 cm gestrickt.

Es wird locker mit Umschlag abgekettet:

Die erste Masche, wie sie erscheint stricken (in diesem Fall rechts)

Vor linken Maschen:

Einen „normalen Umschlag“ (die Nadel holt von hinten den Umschlag) auf die Nadel nehmen, die Masche der linken Nadel links stricken. Nun die Masche und den Umschlag über die eben gestrickte linke Masche ziehen.

Vor rechten Maschen:

Einen „vorderseitigen Umschlag“ (die Nadel holt von vorn den Umschlag) auf die Nadel nehmen, die Masche der linken Nadel rechts stricken. Nun die Masche und den Umschlag über die eben gestrickte rechte Masche ziehen.

Tasche

Nun wird überlegt, wo die Tasche aufsitzen und wie breit diese sein soll. In diesem Beispiel wird die Tasche möglichst mittig aufgesetzt. In dieser Anleitung wird eine Tasche für ein Handy gearbeitet. Dieses ist 17 cm x 8 cm groß.

Die Tasche soll 2 cm kürzer als das Handy sein, damit es gut rausgeholt werden kann. Und 2 cm breiter, damit sich die Tasche gut um das Handy legt.

Sprich: 15 cm x 10 cm. Das entspricht 25 Maschen und 55 Reihen.

Mit Hilfe von Kontrastgarn kann dieses Feld ungefähr auf der Vorderseite der Wärmflaschenhülle abgesteckt werden. So kann man sehen, wo die Tasche später sitzt.

Mit der Häkelnadel wird nun das zweite Garn (B) von vorn in die Mitte der Hülle gezogen. Dieser eingezogene Anfangsfaden sollte ca. doppelt so lang sein, wie die Tasche breit wird. Nun wird mit der Häkelnadel von vorn in die rechte, untere Ecke des gestochen. Dort, wo später die Tasche sitzen soll. Nun wird eine Schlaufe vom Anfangsfaden herausgezogen.

Diese Schlinge wird umgehend auf eine Stricknadel 2,5 gelegt. Das wiederholst Du so oft, bis die Breite der Tasche auf der Nadel ist. In diesem Fall 10 cm bzw. 25 Maschen.

Nun wird in Reihen glatt rechts gestrickt bis 1 cm vor gewünschter Länge (in diesem Beispiel 14 cm). Der letzte Zentimeter (ungefähr 6 Reihen) wird kraus rechts gestrickt und dann locker abgekettet.

Dafür eignet sich am besten der Kettrand. Nun werden die beiden Seiten der Tasche an die Hülle genäht.

Zum Schluss wird noch der Boden der Hülle flach vernäht (Maschenstich).

Diese Anleitung eignet sich gut für Anfänger:innen. Wer es etwas schwieriger haben möchte, kann auf der Hinterseite der Hülle ein beliebiges Muster einarbeiten.