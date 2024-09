Teddybären selber stricken

Zum Kuscheln und Trösten und oft ein lebenslanger Begleiter – Strickdesignerin Tanja Steinbach strickt einen süßen Teddybären.

Je nach gewähltem Material wird der Teddy unterschiedlich groß. Besonders kuschelig wird es mit einem flauschigen Garn, ein dezenter Farbverlauf im Garn bringt Abwechslung beim Stricken! Die Garne werden in der Regel für die Teddies fester als üblich verstrickt, damit die Füllwatte nicht hervortritt. Daher sollte auch kein zu feines/zartes Garn eingesetzt werden.

Wenn der Teddy auch mal in der Waschmaschine ein Bad nehmen soll, bitte bei der Materialwahl darauf achten, dass das Garn auch in Waschmaschinenwaschbar ist. Besonders für kleine Kinder ist es sicherer, wenn Augen & Nase in einer dunkleren Farbe aufgestickt werden. Eine einfache Alternative sind Sicherheitsknöpfe, diese gibt es auch in Nasenform.

Größe

Zwischen 32 und 45 cm groß, die fertige Größe variiert je nach gewähltem Garn

Material

Für einen Bären werden 50-100g eines Wollmischgarns (63% Baumwolle, 31% Alpaka und 6% Schurwolle mit einer Lauflänge von ca. 125 m/50 g) oder eines flauschigen Alpakagarns (93% Alpaka und 7% Polyamid mit einer Lauflänge von ca. 95 m/50 g) in Wunschfarbe benötigt

Bei den Originalmodellen wurde für den kleinen Bären 50g „Natural Alpaca Pelo“ (Fb 8), für die Bären im Farbverlauf 50g „Avio“ (Fb 4 oder 15) bzw. für den großen, flauschigen Bären 100g „Royal Alpaca“ (Fb 11) von Lana Grossa verstrickt. Alternativ sind beispielsweise auch die Garne „Carina“ von Lang Yarns, „Concept Cotton Merino“ von Katia Yarns oder auch andere Wollmischgarne mit einer Lauflänge zwischen 100 und 150 m je 50g Knäuel verwendbar. Bitte beachten Sie, dass bei Verwendung eines anderen Garns die Größe variiert und ggf. eine andere Materialmenge benötigt wird.

Zum Kennzeichnen einen Fadenrest oder Maschenmarkierer zum Öffnen

Nadelspielnadeln Nr. 3,5-4 mm

Wollsticknadel

Schere

Füllwatte

Für Nase & Augen ein Wollrest in dunkler Farbe oder entsprechende Sicherheitsknöpfe

Falls der Bär einen Schal bekommt, dafür noch einen Rest / 10-15g eines Schurwollgarns mit 120m Lauflänge auf 50g und zusätzlich eine Häkelnadel in Stärke 3-3,5 mm für die Fransen einplanen.

Maschenprobe

Hinweis: Für die Bären wird das Garn fester als üblich verarbeitet!

Für den kleinen Bären („Natural Alpaca Pelo“) wurde mit Nadelstärke Nr. 3,5 mm gestrickt, glatt rechts entsprechen 20 Maschen und 32 Runden = 10 cm x 10cm.

Für den kleinen Bären („Royal Alpaca“) wurde mit Nadelstärke Nr. 4 mm gestrickt, glatt rechts entsprechen 14 Maschen und 18-20 Runden = 10 cm x 10cm.

Glatt rechts

In Runden alle Maschen rechts stricken

Kraus rechts

In Runden 1 Runde rechte Maschen, 1 Runde linke Maschen im Wechsel

Doppelte Zunahme über 2 Maschen (für die Füße)

Aus der ersten Masche 2 Maschen herausstricken, dafür für die erste Masche mit der rechten Nadel in die Masche der Vorrunde einstechen und 1 Masche rechts herausstricken, dann aus der darüber liegenden Masche 1 Maschen rechts stricken. Anschließend aus der 2. Masche 2 Maschen herausstricken, dabei die erste Masche herkömmlich wie eine Masche rechts aus der Masche stricken, Masche auf die rechte Nadel übernehmen, dann mit der linken Nadel in die Masche der Vorrunde der gerade gestrickten Masche stechen und die 2. Masche rechts heraus stricken, = 4 Maschen.

1 Masche zunehmen = 1 Masche aus dem Querfaden rechts verschränkt herausstricken

Anleitung

Allgemeines

Die Beine, Arme und der Körper werden jeweils von oben nach unten, der Kopf, Schnauze, Ohren und Schwanz von unten nach oben gearbeitet. Den Runden-Übergang jeweils in die rückwärtige Mitte legen. Die angegebene Maschenzahl jeweils gleichmäßig auf 3-4 Nadeln des Nadelspiels verteilen und zur Runde schließen und glatt rechts in Runden arbeiten, nur die Fußsohle wird kraus rechts gestrickt, siehe Anleitung.

Körper

24 Maschen anschlagen, zur Runde schließen und glatt rechts stricken.

In der 7.Runde (1. Runde des 3. Ringels) wie folgt zunehmen: * 3 Maschen rechts, 1 Masche zunehmen, ab * stets wiederholen, = 32 Maschen

In der 13. Runde wie folgt zunehmen: * 4 Maschen rechts, 1 Masche zunehmen, ab * stets wiederholen, = 40 Maschen

In der 19. Runde wie folgt zunehmen: * 5 Maschen rechts, 1 Masche zunehmen, ab * stets wiederholen, = 48 Maschen

In der 25. Runde wie folgt zunehmen: * 6 Maschen rechts, 1 Masche zunehmen, ab * stets wiederholen, = 56 Maschen

In der 31. Runde wie folgt abnehmen: * 2 Maschen rechts, 2 Maschen rechts zusammen stricken, ab * stets wiederholen, = 42 Maschen

In der 33. Runde wie folgt abnehmen: * 1 Masche rechts, 2 Maschen rechts zusammen stricken, ab * stets wiederholen, = 28 Maschen

In der nächsten Runde alle Maschen rechts stricken und dabei abketten.

Arme

10 Maschen anschlagen, zur Runde schließen und glatt rechts stricken. In der 13.Runde nach der ersten und vor der letzten Masche jeweils 1 Masche zunehmen, = 12 Maschen. In der 25. Runde diese Zunahmen nochmals wiederholen, = 14 Maschen.

In der 31.Runde immer 2 Maschen rechts zusammen stricken, = 7 Maschen. In der 33. Runde diese Abnahmen wiederholen, enden mit 1 Masche rechts, = 4 Maschen. Faden abschneiden und mit einer Wollsticknadel 2x durch die restlichen 7 Maschen ziehen. Faden vernähen, 2. Arm ebenso stricken.

Beine

16 Maschen anschlagen, zur Runde schließen und glatt rechts stricken. In der 13.Runde nach der ersten und vor der letzten Masche jeweils 1 Masche zunehmen, = 18 Maschen. In der 19. Runde über die mittleren beiden Maschen, (9. und 10. Masche) die doppelte Zunahme über 2 Maschen wie beschrieben arbeiten, = 20 Maschen. Diese Zunahme in jeder Runde wiederholen bis 36 Maschen erreicht sind, anschließend noch 3 Runden ohne Zunahmen stricken. Nun die Sohle wie folgt kraus rechts in Runden stricken:

1. Runde: * 2 Maschen rechts, 2 Maschen rechts zusammen stricken, ab * stets wiederholen, = 27 Maschen

2. Runde: alle Maschen links

3. Runde: * 1 Masche rechts, 2 Maschen rechts zusammen stricken, ab * stets wiederholen, = 18 Maschen

4. Runde: alle Maschen links

5. Runde: immer 2 Maschen rechts zusammen stricken, = 9 Maschen

6. Runde: alle Maschen links

7. Runde: alle Maschen rechts stricken und dabei abketten. Die Kante rechts auf rechts aufeinanderlegen und zusammen nähen.

2. Bein ebenso stricken.

Kopf

24 Maschen anschlagen, zur Runde schließen und glatt rechts stricken.

In der 1. Runde alle Maschen rechts stricken

In der 2 .Runde wie folgt zunehmen: * 3 Maschen rechts, 1 Masche zunehmen, ab * stets wiederholen, = 32 Maschen

In der 3 .Runde wie folgt zunehmen: * 2 Maschen rechts, 1 Masche zunehmen, ab * stets wiederholen, = 48 Maschen.

Danach glatt rechts weiterstricken dabei in der 17. Runde für die Augen die 22. und 27.Masche mit einem andersfarbigen Faden markieren.

In der 18. Runde wie folgt abnehmen: * 4 Maschen rechts, 2 Maschen rechts zusammen stricken, ab * stets wiederholen, = 40 Maschen.

In der 22. Runde wie folgt abnehmen: * 3 Maschen rechts, 2 Maschen rechts zusammen stricken, ab * stets wiederholen, = 32 Maschen.

In der 24. Runde wie folgt abnehmen: * 2 Maschen rechts, 2 Maschen rechts zusammen stricken, ab * stets wiederholen, = 24 Maschen.

In der 25. Runde wie folgt abnehmen: * 1 Masche rechts, 2 Maschen rechts zusammen stricken, ab * stets wiederholen, = 16 Maschen.

In der 26.Runde immer 2 Maschen rechts zusammen stricken, = 8 Maschen.

Faden abschneiden und mit einer Wollsticknadel 2-mal durch die restlichen 8 Maschen ziehen. Faden vernähen.

Schnauze

27 Maschen anschlagen, zur Runde schließen und glatt rechts stricken. In der 9. Runde wie folgt abnehmen: * 1 Masche rechts, 2 Maschen rechts zusammen stricken, ab * stets wiederholen, = 18 Maschen.

In der 11. Runde immer 2 Maschen rechts zusammen stricken, = 9 Maschen.

Faden abschneiden und mit einer Wollsticknadel 2-mal durch die restlichen 9 Maschen ziehen. Faden vernähen.

Ohren

16 Maschen anschlagen, zur Runde schließen und glatt rechts stricken. In der 5. Runde wie folgt abnehmen: * 2 Maschen rechts, 2 Maschen rechts zusammen stricken, ab * stets wiederholen, = 12 Maschen.

In der 6. Runde wie folgt abnehmen: * 1 Masche rechts, 2 Maschen rechts zusammen stricken, ab * stets wiederholen, = 8 Maschen.

In der 7. Runde immer 2 Maschen rechts zusammen stricken, = 4 Maschen.

Faden abschneiden und mit einer Wollsticknadel 2-mal durch die restlichen 4 Maschen ziehen. Faden vernähen. 2. Ohr ebenso stricken.

Schwanz

12 Maschen anschlagen, zur Runde schließen und glatt rechts stricken. In der 4. Runde wie folgt abnehmen: * 2 Maschen rechts, 2 Maschen rechts zusammen stricken, ab * stets wiederholen, = 9 Maschen.

In der 6. Runde wie folgt abnehmen: * 1 Masche rechts, 2 Maschen rechts zusammen stricken, ab * stets wiederholen, = 6 Maschen.

In der 7. Runde immer 2 Maschen rechts zusammen stricken, = 3 Maschen.

Faden abschneiden und mit einer Wollsticknadel 2-mal durch die restlichen 3 Maschen ziehen. Faden vernähen.

Fertigstellung

Tipp: Zum Teil können die Fäden der Abkett- und Anschlagkanten zum zusammennähen verwendet werden, restliche Fäden vernähen!

Die Arme und Beine mit Füllwatte ausfüllen und die obere Öffnung gerade zusammennähen. Den Abkettrand des Körpers mittig zusammenlegen und die vordere Mitte des Körpers markieren, die Beine rechts und links von dieser Markierung platzieren und entlang des Abkettrands des Körpers annähen.

Den Körper und den Kopf mit Füllwatte ausstopfen, die Öffnung am Kopf mit Vorstichen einreihen und an die Öffnung des Körpers anpassen und annähen. Je einen Arm seitlich am Körper an der Kopf-Körper-Naht annähen.

Den Schwanz ausstopfen und auf die Körperrückseite nähen. Den Anschlagrand der Ohren zunähen und die Ohren leicht gerundet seitlich an den Kopf annähen. Die Schnauze ausstopfen und unterhalb der Markierung für Augen mittig auf den Kopf aufnähen.

Mit einer dunkleren Farbe nun die Augen mit Plattstichen an den Markierungen, die Nase und den Mund mit Platt- und Stielstichen, den Bauchnabel mit einem Kreuzstich aufsticken. Alternativ können auch Sicherheitsaugen und –Schnauze nach Packungsanweisung angebracht werden.

Tipp: Der Faden für die Zierstiche lässt sich am besten an der Halsnaht versteckt vernähen.

Nach Belieben kann noch ein Schal für den Bär gestrickt werden:

Der Schal wird als eine Art Schlauch mit Hebemaschen gearbeitet, dafür auf eine Nadelspielnadel 10 Maschen anschlagen und in Reihen wie folgt weiterarbeiten: *1 Masche rechts, 1 Masche wie zum linksstricken abheben, dabei den Faden vor der Masche weiterführen, ab * bis zum Ende der Reihe wiederholen, dabei auch die letzte Masche wie beschrieben abheben. Diese Reihe stets wiederholen bis der Schal eine Länge von etwa 32 cm erreicht hat, in der nächsten Reihe alle Maschen wie folgt abketten: 1 Masche rechts,* 2 Maschen rechst zusammen stricken, dann die 1. Masche über die beiden zusammen gestrickten Maschen überziehen, ab * stets wiederholen, enden mit 1 Masche rechts.

Für den Schal 20 Fäden mit etwa 8 cm Länge abschneiden, je 2 Fäden zusammen zur Hälfte legen und dicht an die beiden Schalschmalseiten einknüpfen, je 5 Fransenbündel je Schalseite. Die Fransenlänge auf eine einheitliche Länge kürzen. Schal um den Hals legen und einfach verknoten.

Noch mehr Ideen von Tanja Steinbach finden Sie unter

www.tanja.steinbach.de