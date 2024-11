Schal in Doppelstrick-Technik stricken

Kuschelig warm, super weich und hinreißend schön - dieser Schal von Strickdesignerin Tanja Steinbach bringt uns bestens durch die kalte Jahreszeit. Hier gehts zur Anleitung.

Das Modell spielt mit unterschiedlichen Garnstrukturen: Es wird dafür ein glattes, glänzendes Garn mit einem flauschig-weichen Material kombiniert. Die Farbgebung ist dabei dezent, Ton-in-Ton gehalten. Für das grafische Doppelstrick-Muster, welches auf beiden Seiten gleich erscheint, können natürlich auch Farben mit mehr Farbkontrast ausgewählt werden – lediglich das Garnvolumen sollte in etwa gleich sein. Durch die speziell Strick-Technik und die doppelten Lagen entsteht ein besonders wärmender Schal!

Modellvariante 2 ist ein kleiner Steckschal – ein ideales kleines Projekt um sich mit der Technik vertraut zu machen! Modellvariante 1 ist eine klassische Schalform.

Modellvariante 1

Klassischer Schal, Größe etwa 28 cm und 180 cm lang

Modellvariante 2

Kurzer Steckschal, Größe etwa 18-20 cm und 92-95 cm lang

Material

Für Modellvariante 1

150 gvoluminöses Kettengarn (97 % Schurwolle (Merino), 3% Polyamid mit 100 m Lauflänge auf 50 g)

(97 % Schurwolle (Merino), 3% Polyamid mit 100 m Lauflänge auf 50 g) 150 gmetallisch, glänzendes Netzgarn (58 % Schurwolle (Merino), 42% Polyamid mit 100 m Lauflänge auf 50 g)

Für Modellvariante 2

50 gvoluminöses Kettengarn (97 % Schurwolle (Merino), 3% Polyamid mit 100 m Lauflänge auf 50 g)

(97 % Schurwolle (Merino), 3% Polyamid mit 100 m Lauflänge auf 50 g) 100 gmetallisch, glänzendes Netzgarn (58 % Schurwolle (Merino), 42% Polyamid mit 100 m Lauflänge auf 50 g)

(Die Originalmodelle wurden aus „Twinny“ (Farbe 11 Weiß/Anthrazit bzw 08 Weinrot/Blauviolett) und „Lucida“ (Farbe 6 Anthrazit bzw 14 Violett) von Lana Grossa gestrickt. Alternativ sind auch andere voluminöse Garne mit einer ähnlichen Lauflänge verwendbar wie beispielsweise „Memory“ von Lang Yarns und „Metallico“ von Hobbii)

Rundstricknadel Stärke 7-8 mm

Schere, Vernähnadel

Außerdem für den provisorischen Anschlag

Garn in ähnlicher Stärke in einer anderen Farbe

Häkelnadel in Stärke 6-7 mm

2. Rundstricknadel oder lange Nadelspielnadel in Nadelstärke 7-8 mm

Maschenprobe

In Doppelstricktechnik mit Nadelstärke 7-8 mm entsprechen, locker gestrickt 10-11 Maschen und 18-19 Reihen 10 cm ².

Prinzip & Allgemeines

Es werden 2 Garne in einer gleichen Garnstärke kombiniert.

Zu Beginn wird mit der 1. Farbe und einem offen Anschlag ein schmales Schlauchbündchen gearbeitet.

Danach in Doppelstrick-Technik mit beiden Farben weiterarbeiten. Es entsteht ein „Schachbrettkaro“, welches auf beiden Seiten gleich erscheint.

Ein „Schachbrett-Karo“ wird über 5 Maschen und 8 Reihen gestrickt.

Für die Doppelstrick-Technik wird glatt rechts gestrickt. Dabei werden mit beiden Garnen / Farben gleichzeitig in einer Reihe oder nacheinander die Maschen im Wechsel gestrickt.

die Maschen im Wechsel gestrickt. Die Randmaschen im Bereich der Doppelstrick-Technik werden als „gemeinsame Kettrand-Masche“ gearbeitet. Das bedeutet, die Randmasche wird mit beiden Garnen zusammengefasst gestrickt. Die Randmasche wird am Reihenende immer rechts gestrickt und nach dem wenden, am Reihenanfang einfach links abgehoben.

Das bedeutet, die Randmasche wird mit beiden Garnen zusammengefasst gestrickt. Die Randmasche wird am Reihenende immer rechts gestrickt und nach dem wenden, am Reihenanfang einfach links abgehoben. Am Ende des Modells wird für Modellvariante 1 nochmals ein schmales Schlauchbündchen gestrickt, welches dann im Maschenstich verbunden wird.

Für Modellvariante 2 werden nach dem Schalstück in Doppelstrick-Technik noch 20-22 cm kraus rechts gestrickt. Das Endstücke zur Häfte umklappen und an die Maschen der letzten Reihe des Schalstücks nähen so das eine Schlaufe entsteht.

Anleitung

Für die 1. Modellvariante 32 / für die 2. Modellvariante 22 Maschen provisorisch anschlagen.* (Alternative gesucht? Siehe Tipp am Ende der Anleitung)

Provisorischer Maschenanschlag

Hinweis: Es gibt verschiedene Methoden für den provisorischen Maschenanschlag!

Ich verwende für den provisorischen Maschenanschlag immer gerne den Häkelanschlag, dafür wird mit einem Hilfsfaden etwa in gleicher Garnstärke in einer Kontrastfarbe die Stricknadel mit Luftmaschen umhäkelt bis die benötigen Maschenzahl erreicht ist:

Dafür mit der Häkelnadel und dem Garnrest eine Anfangsschlinge arbeiten, die Stricknadel in die linke Hand nehmen, *den Garnrest hinter die Stricknadel führen und nun mit der Häkelnadel den Faden holen und durch die Schlinge auf der Häkelnadel ziehen, = 1 Masche für den Maschenanschlag.

Ab * stets wiederholen bis die gewünschte Maschenzahl erreicht ist, dann den Faden abschneiden und die letzte Schlinge sichern, diese Fadenende z.B. mit einem Knoten markieren, damit Sie später auf einen Blick sehen von welchem Fadenende aufgetrennt wird.

Anschließend das gewünschte Garn zur Hand nehmen, und lt. Anleitung weiter arbeiten.

Hinweis: Das metallisch glänzende Garn für die 1. Farbe und das weiche, flauschige Garn für die 2. Farbe einsetzen.

Mit der 1. Farbe 4 Reihen glatt rechts stricken.

Anschließend den provisorischen Maschenanschlag auflösen und die Maschen auf die 2. Rundstricknadel (Hilfsnadel) auffassen. Die Maschen beider Kanten / Nadeln hintereinander legen. Als Übergang zum Doppelstrick werden nun in der 1. Reihe mit beiden Farben abwechselnd je 1 Masche der vorderen Nadel und 1 Masche der hinteren Nadel dem Muster entsprechend gestrickt.

Dafür die erste beiden Maschen der vorderen und hinteren Nadel (= Randmasche) einmalig zusammen rechts strick, mit beiden Farben. (Ab der nächsten Reihe die Randmasche zu Beginn abheben!) Dann in Doppelstrick-Technik weiterarbeiten: # mit Farbe 1 nächste Masche (vordere Nadel) rechts stricken, dann mit der Farbe 2 die nächste Masche der hinteren Nadel links stricken, ab # insgesamt 5x stricken, dann die Farben wechseln. D.h. die Maschen der vorderen Nadel werden nun in Farbe 2, die Maschen der hinteren Nadel mit Farbe 1 gestrickt.

Diesen Wechsel bis zum Reihenende fortführen, die letzte Masche als Randmasche mit beiden Farben zusammengefasst rechts stricken.

Wenden.

Die Doppelstrick-Technik wird in diesem Prinzip fortgesetzt, allerdings entfällt nun das Abstricken von den beiden Nadeln! Die Maschen von Vorder- und Rückseite liegen im Wechsel auf einer Nadel und werden so auch wie beschrieben abgestrickt.

Das bedeutet für die Rückreihe: Die erste Masche (= Randmasche) abheben, dann in Doppelstrick-Technik weiterarbeiten: # mit Farbe 2 nächste Masche rechts stricken, dann mit der Farbe 1 die nächste Masche links stricken, ab # insgesamt 5x stricken, dann die Farben wechseln.

Diesen Wechsel bis zum Reihenende fortführen, die letzte Masche als Randmasche mit beiden Farben zusammengefasst rechts stricken.

Um Karos zu bekommen, werden nach 8 Reihen die Farben versetzt. Siehe Abbildung.

Tipp: Etwas einfacher, jedoch Zeitaufwendiger

Alternativ kann nur mit einer Farbe in einer Reihe gearbeitet werden, dafür die erste Masche (= Randmasche) abheben, dann nur mit Farbe 2 auf Hand wie folgt weiterarbeiten: # mit Farbe 2 nächste Masche (Vorderseite) rechts stricken, dann die nächste Masche (Rückseite des Schals)inks abheben, der Faden in Farbe 2 liegt dabei vor der Nadel (zwischen Vorder- und Rückseite) stricken, ab # insgesamt 5x stricken, ## dann die Farben wechseln und mit Farbe 2 nächste Masche rechts abheben der Faden in Farbe 2 liegt dabei hinter der Nadel (zwischen Vorder- und Rückseite), dann die nächste Masche links stricken, stricken, ab ## wieder insgesamt 5x stricken, dann wieder ab # starten. Vor der letzten Masche die Arbeit an den Anfang der Nadel zurückschieben und nun mit Farbe 1 dieselbe Reihe nochmals arbeiten, dabei nun nur die abgehobenen Maschen stricken und die Maschen der Farbe 2 entsprechend abhebe. Am Ende der Reihe die Randmasche mit beiden Farben zusammengefasst rechts stricken.

In diesem Prinzip weiterstricken, sobald ein „Karo“ nach 8 Reihen vollendet ist die Maschen/Farben entsprechend versetzen.

Für Modellvariante 1 in etwa 180 cm Länge, nach einem vollständigen Karo, am Schalende nochmals ein Schlauchbündchen wie zu Beginn arbeiten. Farbe 2 kann abgetrennt werden. Dafür mit 2 Knäuel (oder Garnabwicklungen) in Farbe 1 weiterarbeiten. D.h. es wird weiter in Doppelstrick-Technik gearbeitet, allerdings nur in einer Farbe, so dass ein „Tunnel-Patent“ entsteht. Für die Farbe 2 in der Beschreibung wird nun ein 2. Knäuel in Farbe 1 eingesetzt. Nach 2 Reihen die Maschen im Maschenstich verbinden, siehe Abbildung. Faden abtrennen und alle Fäden vernähen.

Für Modellvariante 2 (siehe Abbildung links) in etwa 80 cm Länge, nach einem vollständigen Karo, am Schalende für die Schlaufe etwa 20-22 cm kraus rechts stricken. Farbe 2 kann abgetrennt werden. Dafür in der nächsten Reihe mit Farbe jeweils 2 Maschen rechts zusammen stricken, = 22 Maschen. 20-22 cm kraus rechts stricken (nach Belieben können die Randmaschen auch als doppelte Randmasche gestrickt werden), dann den Kraus rechts gestrickten Teil zur Hälfte umklappen und die offenen Maschen im Maschenstich mit den Maschen der letzten Reihe in Doppelstrick-Technik verbinden (Alternativ können die Maschen auch abgekettet und entsprechend angenäht werden.) Alle Fäden vernähen.

*Alternative für das Schlauchbündchen (Tipp)

Keine Lust auf den provisorischen Anschlag? Dann einfach ein Bündchen nach Wahl arbeiten, bspw. 32 / 22 Maschen im Rippenmuster, 1 Masche rechts, 1 Masche links im Wechsel. Nach der gewünschten Höhe alle Maschen verdoppeln, dafür bspw. nach jeder Masche 1 Maschen rechts verschränkt aus dem Querfaden aufnehmen, = 62 / 42 Maschen. Dann wie in der Anleitung ab Übergang zum Doppelstrick beschrieben weiterarbeiten.

Noch mehr Anleitungen von Tanja Steinbach finden Sie hier:

www.tanja.steinbach.de