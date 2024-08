Nähanleitung für eine Tablet-Hülle aus Leder oder Filz

Schnell genäht bietet die Tasche für Tablet, E-Reader und Co. optimalen Schutz vor Staub, Sandkörnchen und anderen Widrigkeiten an Pool und Strand.

Material

Ein rechteckiges Stück Leder, Kunstleder oder Filz (Maße je nach Tabletgröße, siehe Zuschnitt)

Ein Stück Gummi

Zuschnitt

Leder links auf links einschlagen, so dass sich an einer Seite eine Bruchkante bildet. Tablet auf Leder platzieren, sodass eine Längskante auf dem Bruch liegt. An beiden Längskanten des Tablets sollten ca. 2-3 mm Platz sein zur Schnittkante bzw. Bruchkante. Seitlich an den kurzen Kanten wird 1 cm Nahtzugabe benötigt. Oben sollten 6 cm über stehen, diese werden später zum Umschlagen benötigt.

Das Stück, dass oben übersteht, wird nun schräg beschnitten. Dafür 2 cm nach innen messen und schräge Linie einzeichnen.

Das Gummiband auf dieselbe Breite zuschneiden, wie den Zuschnitt für die Hülle.

Als Nächstes wird die Position des Gummis markiert. Diese liegt 2 cm unterhalb der Oberkante.

Nun wird eine Seite mit Stoffclips zusammengeheftet, Lederlagen links auf links, Gummi dazwischen.

Dann wird die Naht von oben nach unten geschlossen, Abstand zur Kante ca. 2 mm, Nahtanfang und -ende verriegeln.

Tipp: Leder oder Kunstleder wird am besten mit einem Teflonfuß genäht, da der Nähfuß sonst an der Oberfläche „klebt“ und nicht richtig transportiert. Wenn kein Teflonfuß zur Hand ist, kann die Unterseite des Nähfüßchens auch einfach mit Papier-Tape abgeklebt werden.

Wenn die erste Naht geschlossen ist, wird die zweite vorbereitet. Auch hier werden die Lagen links auf links zusammengeheftet und das Gummiband dazwischen gelegt. Hier muss man beim Nähen aufpassen, dass man nicht außen über das Gummi näht. Dafür beim Nähen die Hülle einschlagen und das Gummi seitlich wegklappen.

Fertig ist die Tablethülle!

Noch mehr Ideen gibt es von Anna-Lena Staufer gibt es hier:

www.instagram.com/naehen.mit.annalena