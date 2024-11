per Mail teilen

In hektischen Zeiten gönnen wir uns eine kleine Entspannungsauszeit und schließen kurz die Augen. Kreativbloggerin Sarah-Nadine Botosch hat dafür das perfekte Kissen parat.

Material & Werkzeug:

Stoff

Sand, Lavendel, Reis, Dinkel oder ähnliches

Schere

Nähmaschine

So geht's

1. Die Stoffe zurecht schneiden. Je nach Füllung ist es von Vorteil eine doppelte Hülle zu produzieren. In diesem Beispiel wurde Vogelsand verwendet. Aufgrund der Feine, musste also sichergestellt werden, dass nichts ins Auge rieselt. Daher wurde der Sand zunächst in eine Innentasche gefüllt. Für diese wird ein Innen- und ein Außenstoff benötigt. Beginnend mit dem Innenstoff (Canvas Baumwolle) werden zwei Stücke a 12 x 20 cm zugeschnitten. Ebenfalls werden zwei Stücke derselben Maße für den Außenstoff (Baumwolle) benötigt.

2. Los geht es mit der Innentasche. Den Stoff rechts auf rechts über einander legen und mit einem Geradstich vernähen. Dabei die obere Kante geöffnet lassen. Damit auch sicher alles an Ort und Stelle bleibt, zunächst mit 1 cm Nahtzugabe arbeiten und anschließend noch einmal nach innen versetzt abnähen und die Ecken etwas abschneiden. Nun kann garantiert nichts mehr auf gehen. Außerdem ist die Innentasche, wenn man sie nun auf links dreht, etwas kleiner als nachher der Außenstoff und passt hervorragend hinein.

3. Nun wird der Beutel etwa zur Hälfte gefüllt. Hierfür kann beispielsweise Reis, Lavendel oder auch Sand verwendet werden.

Achtung: Beim Sand kann es trotz hervorragender Näharbeit dazu kommen, dass etwas durch den Stoff hindurch rieselt. Wer dies vermeiden möchte sollte lieber auf Reis oder ähnliches umsteigen.

Tipp: Lavendel hat auch noch den Nebeneffekt, dass der Duft zusätzlich beruhigt.

4. Nach dem Befüllen, auch die letzte Seite mit einer doppelten Naht schließen.

5. Anschließend den Außenstoff rechts auf rechts legen und an drei Seiten verschließen. Hier reicht eine einfache Naht. Die Ecken werden wieder gekürzt und alles auf links gedreht.

6. Die gefüllte Innentasche kommt nun in den zweiten Beutel. Dessen offene Kanten werden nach innen um gebügelt und dann knapp kantig zu genäht.

Fertig ist das Meditationskissen für die Augen.