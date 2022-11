Große Kopfhörer sind von den Straßen im Moment kaum mehr wegzudenken. Um sie praktisch und sicher zu verstauen, hat Designerin Isabel Colucci eine Tasche dafür entworfen.

Material

Applikation Kopfhörer (1 Stück):

Leder (Maße: siehe Schablone)

Kurze Lasche (1 Stück):

Leder (Maße: 14cm x 3cm)

Lange Lasche/Mittelteil (2 Stück):

Leder (Maße: 70cm x 6cm)

Vorder- und Rückteil (2 Stück):

Leder oder Stoff (Maße: siehe Schablone); bei Stoff zusätzlich 2 Vlieseinlagen

(Maße: siehe Schablone); bei Stoff zusätzlich 2 Vlieseinlagen Endlosreißverschluss (45cm) und 1 Schieber

Privat - Isabel Colucci

So geht's

1. Die Applikation des Kopfhörers (Maß siehe Schablone) und eine kurze Lasche (14x3cm) aus dem Leder zuschneiden.

2. Vorder- und Rückteil auf Vlieseinlage aufzeichnen, grob ausschneiden, Vlieseinlage auf den Stoff bügeln und Vorder- und Rückteil zusammengebügelt ausschneiden.

3. Die Applikation des Kopfhörers auf die Vorderseite aufnähen.

4. Zwei lange Laschen (70cmx6cm) aus Leder zuschneiden.

5. Kurze Lasche an den kurzen Seiten zusammennähen.

6. Reißverschluss mit Hilfe von Textilklebeband fixieren.

7. Reißverschluss einnähen.

8. Mittelteil mit eingenähtem Reißverschluss an den kurzen Seiten zusammennähen, Abstand zum Rand: 0,5 cm.

9. Vorder- und Rückteil an 4 Stellen (oben, unten, rechts und links) markieren: jeweils in der Mitte einmal falten und genau in der Falte mit der Schere ein kleines Dreieck herausschneiden, dasselbe bei dem Mittelteil wiederholen. Vorder- und Rückteil mit Mittelteil an den vier Markierungen zusammentackern (knapp am Rand), so sind vier Punkte fest fixiert, Abstand zum Rand: 1 cm.

10. Bei der Rückseite die kurze Lasche zwischen Mittel- und Rückteil einsetzen und mit fest tackern, bzw. mit einnähen.

11. Vorder- und Rückteil einnähen.

12. Kappnaht am Vorder- und Rückteil setzen.

13. Fertig ist die Kopfhörertasche!