Gehäkelte Glückskleeblätter

Häkeldesignerin Tanja Steinbach häkelt uns ins Glück! Die Kleeblätter bestehen aus einfachen Maschen und so ist der Glücksbringer fürs neue Jahr ruckzuck fertig!

Größe

Je nach Materialwahl hat ein Kleeblatt einen Durchmesser von 5-6 cm und wiegt 3-5 g, der Blattstiel kann in individueller Länge gehäkelt werden.

Material

Für die Kleeblätter können Reste unterschiedlicher Garne verwendet werden, je nach Garn entsteht eine ganz besondere Optik. Für die in der Sendung vorgestellten Modelle wurden die Garne The Look Fine (= weiches Chenillegarn aus 100% Polyester, Lauflänge = 100 m je 50 g) und The Tube Fine (= gefülltes Schlauchbändchen aus 68% Baumwolle, 32% Polyamid, Lauflänge = 140 m je 100 g) in unterschiedlichen Grüntönen von Lana Grossa verwendet.

Alternativ sind auch bspw. die Garne „Creative Chenillove“ oder „Fashion Jersey von Rico Design einsetzbar. Nach Belieben können auch andere Garne verwendet werden, je nach gewählter Garnstärke verändert sich Größe und Aussehen der Blätter

Häkelnadel Nr. 3,5-4 mm

Vernähnadel, Schere

Anleitung

Es wird mit einer etwas dünneren Häkelnadelstärke gearbeitet als auf der Banderole angegeben, damit die Blätter schön dicht und fest werden. In der Mitte mit einem Magic-Ring beginnen.

Magic-Ring

Den Faden vom Knäuel kommend über die linke Hand führen, um den Zeigefinger für die Fadenspannung wickeln, dann das Ende gegen den Uhrzeigersinn um den Daumen wickeln, das Fadenende zwischen Mittel- und Ringfinger der linken Hand festhalten, Daumen und Zeigefinger etwas spreizen und den Faden spannen. Mit der Häkelnadel am linken Daumen entlang von der Spitze aus nach unten in die Fadenschlinge einstechen und den gespannten Faden vom Zeigefinger mit der Nadelspitze durchholen, es entsteht eine kleine Schlinge. Faden erneut holen und so die Schlinge mit einer Luftmasche sichern.

Weitere # 3 Luftmaschen häkeln, dann in den Magic-Ring nacheinander

1 Dreifachstäbchen

1 Stäbchen

1 Dreifachstäbchen

abschließend 4 Luftmaschen häkeln und diese mit einer Kettmasche in den Ring fixieren, = 1. Kleeblatt.

Dreifach-Stäbchen

Für ein Dreifachstäbchen 3 Umschläge auf die Häkelnadel legen, mit der Häkelnadel in den Ring von vorne nach hinten einstechen, Faden holen. Es liegen nun 4 Schlingen auf der Nadel. Nun die ersten 2 Schlingen abmaschen, ++ Faden erneut holen und durch die nächsten beiden Schlingen ziehen. Ab ++ noch zwei weitere Male wiederholen, d.h. immer nacheinander jeweils die ersten beiden Schlingen zusammen abmaschen bis noch 1 Schlinge auf der Nadel ist.

Die restlichen 3 Kleebätter wie ab # beschrieben arbeiten, jedoch zu Beginn jeweils 4 anstatt 3 Luftmaschen häkeln.

Anschließend für den Stiel häkeln eine Luftmaschenkette häkeln bis die gewünschte Stiellänge erreicht ist. Dann 1 Wende-Luftmasche arbeiten und, "auf dem Rückweg" in jede Luftmasche eine Kettmasche häkeln. Am Ende den Stiel mit einer Kettmasche im Magic-Ring verankern. Den Magic-Ring zusammen ziehen, dann den Faden der letzten Masche abschneiden durchziehen und alle Fäden vernähen. Kleeblätter in Form zupfen. Fertig ist der kleine Glücksbringer!

Noch mehr Ideen von Tanja Steinbach finden Sie hier

www.tanjasteinbach.de