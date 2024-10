Blumen aus Buchseiten

Bücher vom Flohmarkt oder einfach ausrangierte Exemplare laden zum Basteln ein! Kreativ-Bloggerin Anne Prause hat eine Idee für immerwährende Blümchen.

Material für die Blüten

Altes Buch (bzw. Seiten daraus)

Bleistift

Schere

Bastelkleber

Holzspieß oder Zahnstocher

So geht’s

1. Eine Seite aus einem Buch reißen.

2. Mit dem Bleistift eine Spirale auf die Seite malen. Dabei in der Mitte beginnen. Die Ringe der Spirale sollten im Zentrum breiter sein und zum Rand hin schmaler werden. Wie viele Runden die Spirale hat und wie hoch die einzelnen Kreise sind, bestimmt, wie groß die Blüte am Schluss wird. Die Spirale am besten locker aus dem Handgelenk zeichnen. Es spielt keine Rolle, ob sie ein perfekter Kreis wird. Sie darf schief und ungleichmäßig werden – umso natürlicher wird die Blüte am Ende.

3. Die Spirale ausschneiden.

Tipp: Mit einer großen Schere geht es leichter. So kann man die Spirale einfach in die Schnittfläche drehen, während man die Schere langsam schließt.

4. Nun wird die Spirale aufgewickelt. Dabei außen beginnen. Das Ende der Spirale an den Holzspieß legen und vorsichtig aufwickeln. Nach einigen Runden evtl. einen kleinen Tropfen Kleber auf das aufgewickelte Stück geben und mit einwickeln.

5. Das aufgewickelte Stück vorsichtig vom Spieß ziehen und die Spirale nun mit der Hand weiter aufrollen. Dabei liegt die Blüte zwischen Daumen und Zeigefinger, der Daumen dient gleichzeitig als „Führungsschiene“ für die untere Kante der Blüte.

6. Immer weiter wickeln, bis die Spirale fast komplett aufgewickelt wurde. Kurz vor dem Ende reichlich Klebstoff auf die Unterseite der Blüten geben und das letzte Stück bzw. den inneren Kreis der Spirale auf den Blütenboden drücken.

7. Jetzt kann die Blüte auf den Tisch gelegt werden. Wenn beim Wickeln ein paar Stellen der Blüte zerdrückt worden sind, kann man die einfach wieder in Form bringen, indem man mit dem spitzen Ende des Spießes diese Stellen nachfährt.

Geschenkverpackung mit Buchseitenblümchen

Material:

Breites Geschenkband oder Ripsband

Einfarbiges Geschenkpapier oder Kraftpapier

Heißklebepistole

So geht's

1. Das Geschenkpapier darf hier sehr schlicht sein. Ich nehme auch gern Kraftpapier zum Einpacken.

2. Ein Geschenkband oder Ripsband um das Buch legen und mit einem Klecks Heißkleber fixieren. Eine Seite des Bandes zur Schlaufe legen und wieder mit Heißkleber fixieren.

3. Unterhalb der Schlaufe ein bis drei Papierblüten aufkleben. Man kann auch noch ein einfaches Blatt ausschneiden und als Unterlage für die Blüten verwenden.

4. Zum Schluss das Ende des Geschenkbandes in Form schneiden.

Noch mehr Ideen:

Wer auf den Geschmack kommt und immer mehr Papierblüten bastelt, der kann die Blüten auch in Gestecken und Kränzen verwenden. Diese Blüten bleiben in Form und verlieren ihre Farbe nicht …

Jetzt im Herbst sehen sie auch toll aus, wenn man sie mit Naturfundstücken, Samen, Eicheln, Haselnüssen etc. kombiniert.

Noch mehr Ideen von Anne Prause finden Sie hier

www.heiterundhurtig.de