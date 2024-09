Bananensocken stricken

per Mail teilen

Nicht zum Verzehr geeignet, aber dafür kuschelig warm und unkompliziert zu stricken - Lutz Staacke stellt uns die Socken ohne Ferse vor!

Viele zögern ein Sockenpaar zu stricken, da oft die Ferse abschreckt. Durch die elastische Stricktechnik, die auch für Anfänger*innen geeignet ist, kann auf eine Ferse verzichtet werden. Die Socken werden zweifarbig gestrickt. Besonders schön wird es, wenn ein Sockengarn unifarben und das zweite ein Verlaufsgarn ist.

Für diese Anleitung ist das Bündchen ein 2er Rippenmuster (2 rechts / 2 links). Die Maschenanzahl ist teilbar durch 4. Die Spitze ist eine Bandspitze, kann aber variiert werden.

Diese Anleitung ist in Sockengröße 42/43 beschrieben.

Alle Angaben können aus einer normalen Sockentabelle entnommen werden.

Einzelne Abschnitte, die individualisiert werden können, sind hervorgehoben.

Material:

Garn: 100% Schurwolle Merino – 50 g / 160 m

1x Hauptfarbe in Uni (A)

1x Nebenfarbe (B)

Nadelspiel Stärke 2,5 (oder die passende Nadelstärke zum Erreichen der Maschenprobe)

Schere

Nadel zum Vernähen

Die Anleitung ist für ein Nadelspiel geschrieben. Es kann aber auch mit einer Rundstricknadel/Magic Loop gestrickt werden.

Maschenprobe

Für 10 cm glatt rechts: 24 Maschen / 34 Reihen mit Nadelstärke 2,5

Die Sockentabelle

Muster:

2x2 Rippenmuster mit verschränkten Maschen:

In Runden: 2 Maschen rechts verschränkt (von hinten einstechen), 2 Maschen links im Wechsel. In den folgenden Runden die Maschen so stricken, wie sie erscheinen.

Glatt rechts:

In Runden: alle Maschen werden rechts gestrickt.

Glatt links:

In Runden: alle Maschen werden links gestrickt.

2x2 Rippenmuster:

In Runden: 2 Maschen rechts, 2 Maschen links im Wechsel. In den folgenden Runden die Maschen so stricken, wie sie erscheinen.

Bananenmuster

Die elastische Seite der Socke ergibt sich durch abwechselnde glatt rechte und glatt linke Runden auf der Nadel 2 und Nadel 3. Die glatt rechten Reihen werden dabei vorwiegend mit der Farbe A gestrickt, die Runden mit den glatt linken Maschen werden in Farbe B gestrickt.

Runden 1-4 (Farbe A)

Nadel 1: 2er Rippenmuster (2 re / 2 li)

Nadel 2 + Nadel 3: glatt rechts

Nadel 4: 2er Rippenmuster (2 re / 2 li)

Runde 5 (Farbwechsel zu Farbe B)

In der fünften Runde wird nur die Farbe gewechselt. Es kommt noch nicht zu einem Musterwechsel!

Nadel 1: 2er Rippenmuster (2 re / 2 li)

Nadel 2 + Nadel 3: glatt rechts

Nadel 4: 2 er Rippenmuster (2 re / 2 li)

Runde 6-10 (Farbe B – Musterwechsel)

Nadel 1: 2er Rippenmuster (2 re / 2 li)

Nadel 2 + Nadel 3: glatt links

Nadel 4: 2 er Rippenmuster (2 re / 2 li)

Diese 10 Runden werden immer wiederholt.

Farbwechsel

Farbwechsel werden wie folgt gestrickt:

1. Runde des Farbwechsels:

Den Faden der neuen Farbe mit dem Faden der vorherigen Farbe verkreuzen (dazu den vorherigen Faden hinter den neuen Faden legen).

Nadel 1: 2er Rippenmuster (2 re / 2 li)

Nadel 2 + Nadel 3: glatt rechts

Nadel 4: 2 er Rippenmuster (2 re / 2 li)

2. Runde des Farbwechsels:

Mit der Nadel wird in das rechte Maschenglied der vorherigen Runde eingestochen und mit auf die Nadel Nummer 1 gelegt. Diese beiden Maschen (eine Masche in je einer Farbe) werden nun zusammen rechts abgestrickt.

Abnahmerunde der Bandspritze

Nadel 1 + Nadel 3:

alle Maschen rechts stricken bis zu den letzten drei Maschen.

2 Maschen rechts zusammenstricken

1 Masche rechts stricken

Nadel 2 + Nadel 4:

1 Masche rechts stricken

1 Masche wie zum Linksstricken von der Nadel heben

1 Masche rechts stricken

Die gehobene Masche wird über die gerade gestrickte Masche gehoben.

Alle weiteren Maschen rechts stricken

Anleitung

Bündchen:

64 Maschen mit der Hauptfarbe (A) anschlagen, je 16 Maschen auf einer Nadel verteilen und sie zur Runde schließen.

Der Rundenbeginn ist in der Mitte der Rückseite.

Das Bündchen 4 cm im 2x2 Rippenmuster mit verschränkten Maschen stricken.

Danach weiterhin mit Farbe A im Bananenmuster stricken:

Dazu werden die Nadel 1 und die Nadel 4 im 2er Rippenmuster gestrickt.

Diese Anleitung nutzt auch hier rechts verschränkte Maschen. Wem das zu anstrengend ist kann auch auf „normale“ rechte Maschen wechseln.

Schaft und Fuß

Nach dem Bündchen geht es mit dem Bananenmuster weiter (siehe oben).

Um die Länge der gestrickten Socke auszurechnen, werden die Längenangaben aus der Sockentabelle genommen: Der Wert für die „Fußlänge von Fersenmitte bis Spitzenbeginn in cm“ wird dabei verdoppelt (gemessen vom Beginn der Socke – also inklusive Bündchen):

In dieser Anleitung also 44 cm (2*22cm).

Wer kürzere Socken möchte, kann diese anpassen. Es geht hier auch ohne Maßband, einfach anziehen und soweit hochziehen, dass die Nadeln an dem Schaft der Zehen liegen.

Diese 10 Reihen werden so oft wiederholt, bis die Socke die jeweilige Länge erreicht hat, dabei (wenn möglich) mit der 10. Reihe enden.

Sockenspitze

Zu Farbe A wechseln. Faden B nach ca. 10 cm Abschneiden und vernähen.

Erste Runde glatt rechts stricken. Nun wird eine Abnahmerunde für die Bandspitze gestrickt. Danach hilft die Sockentabelle weiter: In der Größe 42/43 werden nun also 3 Runden glatt rechts gestrickt. Die Abnahme in der vierten Runde erfolgt einmal.

Danach werden zwei Reihen glatt rechts gestrickt und die Abnahme in der dritten Reihe gestrickt. Dies erfolgt insgesamt 2 Mal.

Dann wird eine glatt rechte Reihe und eine Abnahme Reihe im Wechsel gestrickt, bis insgesamt 3 weitere Abnahmen erfolgen.

Ab jetzt mit der Abnahme solange fortfahren, bis auf den Nadeln jeweils nur noch zwei Maschen sind. Der Arbeitsfaden wird abgeschnitten, durch die verbliebenen 8 Maschen gefädelt und von den Nadeln genommen. Zum Schluss werden alle Fäden vernäht.

Statt der Bandspitze können auch noch andere Spitzen gestrickt werden.

Die zweite Socke ebenso stricken.

