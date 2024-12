Wir verabschieden uns

Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer,



nach fast 27 Jahren ARD-Buffet verabschieden wir uns. Wir danken Ihnen für Ihre Treue, die vielen netten Rückmeldungen und die rege Teilnahme an unserer Sendung. Es hat uns große Freude gemacht, Sie im Alltag begleiten zu dürfen.

In jedem Abschied steckt auch etwas Neues, deshalb verweisen wir an dieser Stelle sehr gerne auf die zahlreichen sehr schönen kulinarischen Formate in der ARD. Besuchen Sie dafür die „Food-Seite “ der ARD Mediathek.



Das SWR Fernsehen startet ab dem 23. Dezember 2024 um 12.40 Uhr eine Reihe von Wiederholungen und Spezial-Ausgaben des ARD-Buffets.



Einige unserer beliebten Gesichter können Sie weiterhin am Nachmittag im SWR Fernsehen bei Kaffee oder Tee sehen.



Wir wünschen Ihnen Frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr!



Viele Grüße vom gesamten Team des ARD-Buffets