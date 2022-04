Wer sind die rheinland-pfälzischen Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl und was treibt sie an? In unserer Wahlserie stellen wir sie vor - ganz persönlich, aber auch ganz politisch. In unserer neuen Folge porträtieren wir den rheinland-pfälzischen Spitzenkandidaten der SPD, Thomas Hitschler. mehr...