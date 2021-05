Der Holzbau in Rheinland-Pfalz boomt. Nur es fehlt der Nachschub - und was da ist, wird immer teurer. Auch die Kunden merken das. Wer etwa einen Dachstuhl erneuern oder eine Holzterrasse bauen will, muss jetzt deutlich längere Wartezeiten einplanen. Was passiert da gerade auf dem rheinland-pfälzischen Holzmarkt? mehr...