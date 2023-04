30 Prozent bio, 50 Prozent regional – so soll das Essen in Kitas und Schulen im Land aussehen. Doch abgesehen von einigen Leuchtturmprojekten ist wenig passiert in Rheinland-Pfalz. Häufig gibt es Tiefkühlkost und von den Trägern keinerlei Vorgaben für einen Bioanteil. Warum ist das so?