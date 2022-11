In der Ukraine tobt ein grausamer Krieg. Viele, die noch in der Heimat ausharrten, fliehen jetzt nicht nur vor den russischen Invasoren, sondern auch vor dem Winter. Doch die Unterbringung und Versorgung der Geflüchteten hat auch in Rheinland-Pfalz viele Kommunen ans Limit gebracht.

Dazu im "Zur-Sache"-Gespräch:

Katharina Binz, B'90/Die Grünen, Integrationsministerin mehr...