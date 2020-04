Seit über 180 Jahren werden bei Peter Kaiser in Pirmasens Schuhe gefertigt. Produziert wird in der Pfalz und in Portugal. In der Coronakrise hofft das Unternehmen nun auf das Hilfsprogramm der Bundesregierung. Doch schnell an einen Kredit zu kommen, ist für Geschäftsführer Stefan Frank nicht so einfach, wie es die Politik verspricht. mehr...