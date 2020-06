Es war schon etwas Besonderes, als der Pfarrer in Kirn am Pfingstsonntag zum ersten Mal wieder Gläubige in der Kirche begrüßte. Wochenlang konnte die Predigt nur im Internet verfolgt werden. Jetzt darf wieder am Gottesdienst teilgenommen werden, aber nur mit viel Abstand. Auch in die Altenheime kehrt ein Stück Normalität ein und die Kirner Brauerei stellt seit dieser Woche wieder Bier her. mehr...