Die Seniorenresidenz "Haus Veronika" in Reinsfeld (Kreis Trier-Saarburg) ist eine beliebte Seniorenresidenz. Allerdings ist das Personal genau wie überall immer wieder am Limit. Dabei hat die Heimleiterin sogar zwei gut ausgebildete philippinische Pflegerinnen in den Hunsrück geholt. Allerdings dürfen die beiden nur als Hilfskräfte eingesetzt werden, weil ihnen zur Anerkennung ihrer Fachabschlüsse eine Kenntnis-Prüfung fehlt. Aber eine solche Prüfung können sie in Rheinland-Pfalz offenbar gar nicht ablegen. mehr...