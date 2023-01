Es ist im wahrsten Sinne eine Zitterpartie: Mieter von 120 Wohneinheiten in Gerolstein mussten befürchten, in dieser Woche Gas und damit Heizung abgestellt zu bekommen. Kurz vor Weihnachten drohten ihnen schon einmal kalte Wohnungen. Ihr Vermieter, die Saad Immo GmbH, hatte dem Gasversorger die Abschlagszahlungen der Mieter in Höhe von rund 100.000 Euro nicht weitergeleitet.