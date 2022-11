Teelichtöfen sind seit kurzem der Renner. Dabei können sie brandgefährlich werden. Die Freiwillige Feuerwehr in Kirchen an der Sieg zeigt, was passiert, wenn man versucht, brennendes Paraffin auszupusten oder gar mit Wasser zu löschen. Wie die Feuerwehren rechnen auch die Versicherer mit mehr Hausbränden. Und Schornsteinfeger warnen, alte Kaminöfen zu nutzen. mehr...