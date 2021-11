Am 10. November öffnete der erste Weihnachtsmarkt im Land in Ludwigshafen seine Pforten - mit Maskenpflicht und Abstand. Am 11.11. feierte Mainz den Beginn der Fastnacht - mit 2G-Regel. Die Auflagen haben sich die Veranstalter selbst gegeben. Ginge es nach der Landesregierung, so wäre im Außenbereich trotz steigender Infektionszahlen alles erlaubt.