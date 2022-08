"Was macht ihr für uns?" - Thema: Wohnen

Wer sind die rheinland-pfälzischen Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl und was treibt sie an? In unserer Wahlserie stellen wir sie vor - ganz persönlich, aber auch ganz politisch. Für welche politischen Ideale brennen sie, und was sind ihre Lösungsvorschläge für die wichtigsten Probleme? In unserer dritten Folge geht es um die Spitzenkandidatin der Grünen, Tabea Rößner. mehr...