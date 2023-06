Am Sonntag wählt die Stadt Frankenthal einen neuen Oberbürgermeister. Auf den Wahlzetteln steht auch der Name des amtierenden Oberbürgermeisters, Martin Hebich (CDU). Aber der will gar nicht wiedergewählt werden. Hebich kandidiert nach eigenen Angaben, weil er so keine Einbußen bei den Versorgungsansprüchen hinnehmen müsse. Kein Einzelfall in Rheinland-Pfalz. Schadet diese Regelung der Demokratie?