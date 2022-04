Was macht ihr für uns? Thema: Rente/Finanzen

Wer sind die rheinland-pfälzischen Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl und was treibt sie an? In unserer Wahlserie stellen wir sie vor - ganz persönlich, aber auch ganz politisch. In unserer ersten Folge porträtieren wir den Spitzenkandidaten der FDP, Volker Wissing. Er ist Generalsekretär der FDP im Bund und war fünf Jahre Wirtschaftsminister im Land. mehr...