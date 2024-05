Starkregen und Hochwasser haben in den vergangenen Tagen große Schäden in Rheinland-Pfalz verursacht. Der kleine Hornbach und auch der Schwarzbach in Zweibrücken traten über die Ufer, setzten Straßen und Häuser unter Wasser. Wird genug für den Hochwasserschutz an kleineren Gewässern getan? Und sollte eine Elementarversicherung Pflicht werden?