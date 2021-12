Anne Spiegel (Grüne) und Volker Wissing (FDP) werden auch in der Bundeshauptstadt in der neuen Ampelregierung zusammenarbeiten. Sie soll Familienministerin werden, er Verkehrsminister. Beide Ämter hatten sie auch in der Ampelkoalition unter Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) inne. mehr...