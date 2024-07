Bis zu zwei Kilo Kot hinterlässt eine Nil- oder Kanadagans an nur einem Tag. Besucher von Parks, Freibädern und Badeseen sind angeekelt und bleiben weg. So etwa im Naturschwimmsee Bliesbad in Ludwigshafen. Die Betreiber klagen über Einnahmerückgänge wegen der Nilgänse. Was tun?