Asylpolitik, Wärmewende, Windkraftausbau – bei all diesen Themen sind viele Grüne in Rheinland-Pfalz enttäuscht von der Politik ihrer Regierungsvertreter. Sie sind vor allem unzufrieden mit den Kompromissen in Berlin. Vor dem Parteitag am Wochenende in Idar-Oberstein hat „Zur Sache RP“ mit Grünen-Politikern gesprochen.