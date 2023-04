per Mail teilen

In Heßheim (Rhein-Pfalz-Kreis) dürfen in einem Zwischenlager bis zu 1.500 Tonnen Sondermüll gelagert werden. Die Anwohner fordern einen externen Notfallplan, falls es zu einem Unfall in dem Lager kommen sollte. Nicht ohne Grund: 2018 gab es ein Unglück, bei dem zwei Mitarbeiter starben, eine giftige Gaswolke zog Richtung Siedlung. Doch auch nach mehr als vier Jahren hat der Kreis noch keinen Notfallplan fertig bekommen.