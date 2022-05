per Mail teilen

Deutschland hat nach langem Ringen innerhalb der Koalition entschieden, schwere Waffen an die Ukraine zu liefern und auch die Ausfuhr von Gepard-Panzern zu erlauben. In rheinland-pfälzischen Ramstein wurde die Lieferung offiziell zugesagt. Doch die Diskussion über die Lieferung geht weiter, auch in Rheinland-Pfalz.