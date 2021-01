Über 500 Infizierte auf 100.000 Tausend Einwohner binnen sieben Tage vermeldete Speyer Anfang des Jahres. Die Corona-Infektionen waren außer Kontrolle. Während die Zahlen inzwischen wieder gesunken sind, sind sie jetzt in Worms stark gestiegen. Was sind die Gründe für einen solchen teilweise explosionsartigen Anstieg der Infektionsrate und hätten schärfere Maßnahmen Hotspots wie in Speyer oder Worms verhindern können? mehr...