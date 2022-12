Sinnloser Fahrbahnteiler? Bürger wittern Steuerverschwendung

In Rimschweiler, einem Ortsteil von Zweibrücken, soll demnächst ein so genannter Fahrbahnteiler gebaut werden, also eine kleine Insel mit Verschwenkungen zwischen beiden

Fahrspuren, die den Verkehr automatisch abbremst. An sich eine gute Idee, könnte man meinen. Doch nun haben sich Bürger an Zur Sache gewendet: Sie sagen, dass der Fahrbahnteiler an dieser Stelle überhaupt keinen Sinn ergäbe, da man direkt dahinter wieder so richtig Gas geben könne. Das Hindernis sei einfach an der falschen Stelle

geplant worden. Was sagen die Verantwortlichen dazu?