Fast 1.000 Unfälle vergangenes Jahr in Rheinland-Pfalz und immer mehr Verkehrstote - das ist die Bilanz, wenn es um Ablenkung am Steuer geht. Schuld ist nicht mehr nur das Handy am Ohr. Der Trend im Auto geht weg vom Schalter und hin zum großen Bildschirm mit Touchscreen.