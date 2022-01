In Rheinland-Pfalz und vor allem in Mainz ist er vielen Menschen bekannt: Gerhard Trabert, Mediziner, immer im Einsatz für Arme und Schwache, als Obdachlosenarzt, aber auch für Flüchtlinge. Die Linke hat ihn als ihren Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten nominiert. Er soll gegen Frank Walter Steinmeier bei der Wahl des Bundespräsidenten antreten. Eigentlich ist diese Kandidatur aussichtslos, also was steckt dahinter? mehr...