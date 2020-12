per Mail teilen

Ab Mitte Dezember sollen 36 Impfzentren im Land einsatzfähig sein - eine gigantische Anstrengung für Land und Kommunen. Aber werden wir die Coronakrise so in den Griff bekommen? Daran gibt es Zweifel. Hausärzte warnen vor Problemen, die eine schnelle Massenimpfung in eigenen Zentren mit sich bringt. Impfkritiker bemängeln die kurze Testphase der neuen mRNA-Impfstoffe.