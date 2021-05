Hier ein bisschen Lockdown, da ein bisschen lockern – bislang glichen die deutschen Corona-Regeln einem Flickenteppich. Mit einem neuen Infektionsschutzgesetz soll das nun einheitlicher werden. Kann es so gelingen, den Kampf gegen Corona zu gewinnen? Wie positioniert sich die rheinland-pfälzische Landesregierung, und was sagen Mediziner in Ludwigshafen dazu, wo es derzeit die höchsten Inzidenzwerte gibt? mehr...