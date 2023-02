In Neuhofen in Rheinland-Pfalz wurde eine Seniorin von einem „American Bully“ angegriffen und starb. In Ludwigshafen wurde der kleine Hund einer Familie von einem anderen Hund totgebissen. Beißattacken haben in den letzten Jahren zugenommen, so die Aufsichtsbehörde ADD. Brauchen wir strengere Regeln?