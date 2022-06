per Mail teilen

Martin Schöne und Lars Liebscher aus Ludwigshafen wünschen sich, dass ihre Kinder in der Natur betreut werden. Sie engagieren sich für einen Waldkindergarten. Doch die Stadt stellt sich quer. Es gebe "Gefährdungspotentiale" in der Natur und zudem fehlten in Ludwigshafen Erzieher und Erzieherinnen.